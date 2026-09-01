İlayda Alişan Ve Oğulcan Engin Yakalandı! Yeni Rota Belli

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’in yurt dışındaki yeni tatil rotası belli oldu. Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımı çiftin Madrid’de olduğunu ortaya çıkardı.

İlayda Alişan Ve Oğulcan Engin Yakalandı! Yeni Rota Belli
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 21:03

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşklarını gözlerden uzak yaşamayı seviyor ama yaptıkları paylaşımlar bazen küçük ipuçlarını ele veriyor. Uzun süredir birlikte olan çift, bu kez yurt dışı tatilleriyle gündeme geldi. İkilinin yeni adresi ise İspanya’nın başkenti Madrid oldu.

İlayda Alişan’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım, çiftin tatil rotasını merak edenlere de cevabı vermiş oldu.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlar

“Ateş Kuşları”, “Masumiyet” ve “Çukur” gibi dizilerde rol alan İlayda Alişan, bir süredir Oğulcan Engin ile birlikte. Seda Sayan’ın işletmeci oğlu olan Engin ile ilişkisini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, zaman zaman sevgilisiyle çekilen karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İkilinin birlikte verdiği romantik pozlar, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özellikle tatil paylaşımları, çiftin hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni Durak Madrid Oldu

Sık sık seyahat eden İlayda Alişan ve Oğulcan Engin’in bu kez rotasını Madrid’e çevirdiği ortaya çıktı. İlayda Alişan, İspanya’nın başkentinde çekilen romantik bir karesini Instagram hesabından yayınladı.

Oyuncunun paylaşımıyla birlikte çiftin yeni tatil durağı da böylece ortaya çıkmış oldu. Madrid’in sokaklarında keyifli vakit geçiren ikilinin tatilinden paylaşılan kare, takipçilerden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Romantik Kare Dikkat Çekti

Aşklarını çok fazla göz önünde yaşamayan çift, buna rağmen mutluluklarını zaman zaman sosyal medya üzerinden göstermeye devam ediyor. İlayda Alişan’ın son paylaşımı da bunun en yeni örneklerinden biri oldu.

Çiftin Madrid tatilinden başka kareler paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu. İlayda Alişan’ın küçük Instagram detayı sayesinde ortaya çıkan yeni rota, magazin gündeminde de kendine yer buldu.

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