Kısmetse Olur Çiftinden Şok Ayrılık! Düğün Beklerken Yıkıldılar

“Kısmetse Olur: Aşkın Gücü” ile tanınan Elif Nur Yel ve Sedat Polat’tan hayranlarını üzen haber geldi. Yarışmanın ardından ilişkilerini sürdüren ve bir süredir birlikte olan çift, evlilik yolunda ilerlerken bir anda ayrılık kararı aldı.

İkilinin uzun zamandır devam eden ilişkisini yakından takip eden sevenleri, bu haberi hiç beklemiyordu. Çünkü Elif Nur Yel ve Sedat Polat’ın evlilik hazırlığında olduğu konuşuluyordu. Ancak son gelişmeyle birlikte tüm bu planların rafa kalktığı ortaya çıktı.

Ayrılık Haberini Elif Duyurdu

Çiftin ayrılık kararını sosyal medya üzerinden açıklayan isim Elif Nur Yel oldu. Yel, yaptığı paylaşımda oldukça net bir ifadeye yer verdi ve “Sedat Polat ile ilişkim bitmiştir” dedi.

Kısa ve doğrudan yapılan bu açıklama, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yarışma döneminden bu yana ikilinin ilişkisini takip eden hayranları, ayrılık haberini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Özellikle evlilik ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde gelen bu karar, “Ne oldu da bir anda ayrıldılar?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Birlikte Çekilen Fotoğraflar da Yok

Ayrılık açıklamasının ardından dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı. Çiftin sosyal medya hesaplarında bulunan birlikte çekilmiş fotoğraflar kaldırıldı.

Bu hamle, ayrılığın geçici bir küslükten ziyade kesin bir karar olduğu şeklinde yorumlandı. İkilinin birlikte olduğu döneme ait fotoğrafların silinmesi, takipçilerin de gözünden kaçmadı.

Hayranları Büyük Şaşkınlık Yaşadı

Elif Nur Yel ve Sedat Polat, “Kısmetse Olur: Aşkın Gücü” sonrasında ilişkilerini devam ettiren çiftlerden biri olmuştu. Yarışma ekranlarından başlayan yakınlıklarını gerçek hayatta da sürdüren ikili, zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Evlilik yolunda oldukları konuşulan çiftin yollarını ayırması, doğal olarak hayranları için de büyük bir sürpriz oldu. Şimdilik ayrılığın nedenine ilişkin ikiliden detaylı bir açıklama gelmedi.