TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Fadime Koçari karakterine hayat veren Zeynep Atılgan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu projede birlikte rol aldığı Deniz Baysal ve Berna Koraltürk'le verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler...

Set Arkadaşlığı Sosyal Medyaya Yansıdı

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan son dönemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Güzel isim son olarak rol arkadaşları Deniz Baysal ve Berna Koraltürk ile samimi pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşılan kareler dizinin fanları tarafından yoğun ilgi gördü.

İzleyicilerden Beğeni ve Yorum Yağdı

Taşacak Bu Deniz kadrosunun kamera arkasındaki uyumlu enerjisini yansıtan fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Üç oyuncunun doğal ve neşeli hallerine takipçilerden çok sayıda beğeni gelirken, dizinin izleyicileri de yorumlarıyla kadroya destek verdi.