Pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisi bu hafta yayınlanacak 26. bölümü öncesinde heyecanı zirveye taşıdı. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek gibi isimleri buluşturan yapımda Leyla'nın öğrendiği gerçekler dengeleri değiştirirken yeni bölüm fragmanı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Daha 17 26. Bölümde Neler Olacak?

Yeni bölümde Leyla saklanan büyük sırrın perdesini aralıyor. Teoman'ın adının aslında Demir olduğunu öğrenen Leyla yalnızca Teoman'ın değil aynı zamanda Aras’ın da kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor.

Bu kritik gerçeği Teoman'a anlatmak isteyen Leyla'ya Şebnem'in çok ağır sözler söylemesi gerilimi artırırken Barış'ın hastanede yaşam mücadelesi vermesi hikayeyi daha da kritik bir noktaya taşıyor. Barış'ın başına gelenlerin ardından Teoman derin bir suçluluk duygusuna kapılıyor.

Fragman Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

''Leyla, Teoman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu öğrenmiş!'' #Daha17 yeni bölümüyle pazar 20.00'de sadece #KanalD'de! @kanald @pastelfilm https://t.co/bt0kxsaie7 — Daha 17 (@daha17dizi) November 19, 2026

Daha 17 dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerden çok sayıda yorum aldı. Sırların açığa çıkmasını bekleyen takipçiler sosyal medyada "Çok uzadı artık", "Gerçek artık ortaya çıkmalı", "Bırakın da Teoman gerçeği öğrensin" ve "İşte beklenen fragman" şeklinde paylaşımlarda bulundu.