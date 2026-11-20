Televizyon sektöründe derinleşen reklam krizi yapım şirketlerini maliyet düzenlemelerine yöneltmeye devam ediyor. Toplanan reklam gelirlerinin bölüm bütçelerini karşılamaması üzerine başlayan indirim dalgasına Ay Yapım da katıldı. Şirket dün itibarıyla Sevdiğim Sensin, Ömür Usta ve Başkalarının Hayatı dizilerinin ekiplerine yüzde 15 oranında indirim yapılacağını duyurdu.

Reklam Krizi Büyüdü İndirim Furyası Yayıldı

Reklam gelirlerindeki daralma nedeniyle kanalların yapımcılardan bütçe indirimi talep etmesi prodüksiyon tarafında da yeni adımları beraberinde getirdi. Oyuncular başta olmak üzere dizi ekiplerini kapsayan maliyet düzenlemeleri sektör genelinde yakından takip ediliyor.

Teşkilat İle Başlayan Süreçte Yeni Adım

Sezon başında bütçe zammı yapılmayan Teşkilat dizisiyle gündeme gelen indirim süreci reklam krizinin etkisini artırmasıyla birlikte farklı projelere de yayıldı. Ay Yapım'ın Sevdiğim Sensin, Ömür Usta ve Başkalarının Hayatı dizilerinde uygulamaya koyduğu yüzde 15'lik indirim kararı sektördeki ekonomik sıkışıklığın yeni yansıması olarak öne çıktı.