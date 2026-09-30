Doktor Olacaktı Oyuncu Oldu! Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı Selma Ergeç'in Şaşırtan Hikayesi

Tıp eğitimi için Almanya'ya giden Selma Ergeç'in hayatı, Türkiye'ye dönüşüyle değişti. Podyumdan ekranlara uzanan yolculuğuysa kısa sürede onu tanınan bir oyuncuya dönüştürdü.

Doktor Olacaktı Oyuncu Oldu! Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı Selma Ergeç'in Şaşırtan Hikayesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 13:58

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hatice Sultan karakteriyle tanınan Selma Ergeç, aslında bambaşka bir kariyer planlıyordu. Ergeç, gençlik yıllarında doktor olmayı hedefledi ve Almanya'da tıp eğitimi almaya başladı. Yaklaşık üç yıl devam ettiği bu eğitim, hayatının yönünü değiştiren bir kararla yarıda kaldı.

Türkiye'ye döndüğünde önce modellik yapmaya başlayan Ergeç, zamanla kamera karşısında kendini geliştirdi ve oyunculuğa yöneldi. Böylece doktorluk hedefi geride kaldı.

Almanya'da Tıp Eğitimi Aldı

Selma Ergeç, Almanya'da lise eğitiminin ardından Münster Üniversitesinde tıp eğitimi almaya başladı. Üç yıl boyunca tıp okuyan Ergeç, daha sonra eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye geldi. Kariyerinin sonraki döneminde verdiği röportajlarda da bu kararından ve hayatının farklı bir yöne ilerlemesinden söz etmişti.

Türkiye'ye dönüşünün ardından modellik yapmaya başlayan Ergeç'in ekranla ilk buluşması Yarım Elma dizisiyle oldu. 2003 yılında yayımlanan dizide Ayça karakterini canlandırdı. Bu deneyimin ardından oyunculuk çalışmalarını sürdürdü.

 

Modellikten Oyunculuğa Geçiş Yaptı

Ergeç'in kariyerinde modellik önemli bir başlangıç noktasıydı. Ancak oyunculuğa yönelik ilgisi de giderek güçlendi. Yarım Elma ile başlayan televizyon kariyerinin ardından Şöhret, Asi, Gönül İşleri ve Ses gibi farklı yapımlarda rol aldı.

Oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasıysa Muhteşem Yüzyıl ile gerçekleşti. Ergeç, 2011 yılında başlayan dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'ı canlandırdı. Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve Okan Yalabık gibi isimlerle aynı kadroda yer aldığı yapım, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de büyük ilgi gördü.

Hatice Sultan karakteri, Ergeç'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Dizinin geniş izleyici kitlesine ulaşmasıyla oyuncunun adı da Türkiye dışında daha fazla duyulmaya başladı.

 

Hayali Başka Bir Meslekti

Selma Ergeç'in hikâyesini ilginç kılan nokta, oyunculuk kariyerine başlarken bambaşka bir meslek için eğitim alıyor olması. Tıp eğitiminin ardından modellik yapması, sonrasında oyunculuğa geçmesi ve Muhteşem Yüzyıl ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşması, kariyerindeki değişimin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Ergeç bugün oyunculuğun yanı sıra moda çalışmaları ve farklı projeleriyle de adından söz ettiren isimler arasında. Doktorluk hedefiyle başlayan yolculuğu onu Türkiye'nin tanınan oyuncularından biri olacağı bambaşka bir kariyere götürdü.

 

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