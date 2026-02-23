"Taşacak Bu Deniz"in Eleni'si Ava Yaman’dan Filtresiz Güzellik: "Doğallığın Adresi"

Ava Yaman kimdir? Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni'si Ava Yaman'ın makyajsız ve filtresiz sosyal medya paylaşımları, takipçi sayısı ve doğal güzelliği hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi : 23-02-2026 17:35

TRT 1’in iddialı yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı 'Eleni' karakteriyle kısa sürede milyonların sevgilisi haline gelen Ava Yaman, bu kez set dışındaki haliyle gündemde. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de dikkat çeken genç yıldız, sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Makyajsız ve Filtresiz: "İşte Gerçek Ben"

Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Deniz Baysal gibi dev isimlerle aynı kadroda yer alan Ava Yaman, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Sektördeki "kusursuzluk" baskısına meydan okuyan genç oyuncu, makyajsız ve filtresiz karelerini yayınladı.

Yaman'ın bu cesur ve doğal paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

1,5 Milyon Takipçiye Ulaştı

Dizideki başarısı sosyal medya rakamlarına da yansıyan Ava Yaman, Instagram'da 1,5 milyon takipçi barajını aşarak büyük bir etkileşim gücü yakaladı. Genç kuşağın yeni stil ikonlarından biri olarak gösterilen Yaman'ın paylaşımlarına sadece Türkiye'den değil, yurt dışındaki hayranlarından da yoğun ilgi geliyor.

Sevenlerinden Yorum Yağdı

Filtresiz pozların altına binlerce yorum gelirken, hayranları "Doğallığın en güzel hali", "Ekranda da sosyal medyada da ışıldıyorsun", "İşte örnek sanatçı" gibi destek mesajları paylaştı. Ava Yaman'ın samimi tavırları, onun dijital dünyadaki popülaritesini her geçen gün daha da artırıyor.

