Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Yaptığı Paylaşımlarla Hayranlarını İkiye Böldü!

"Taşacak Bu Deniz" adlı dizide üstlendiği "Eleni" karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Ava Yaman bu kez dijital mecralardaki paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Genellikle duru güzelliği ve yalın görünümüyle tanınan başarılı aktris alışılmışın dışındaki yeni imajıyla objektif karşısına geçti.

Doğallıktan İddialı Tarza Keskin Geçiş

Kariyeri boyunca sadeliği ön planda tutan ve hayranlarının karşısına çoğunlukla sıfır makyajla çıkan Ava Yaman bu defa koyu tonların hakim olduğu siyah bir göz makyajı tercih etti. Yüz hatlarını belirginleştiren ve bakışlarına derinlik katan bu dokunuş oyuncunun alışılagelen çizgisinin tamamen dışına çıkmasını sağladı. Önümüzdeki kasım ayında 20 yaşına basarak yeni bir yaş alacak olan genç yeteneğin bu görünümü dijital mecralardaki takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Fotoğrafların yayına girmesinin hemen ardından gönderi dakikalar içinde binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Hayranları İkiye Bölündü

Genç aktrisin makyaj tercihi kendisini yakından takip eden kitleyi ikiye böldü. Bir grup sosyal medya kullanıcısı oyuncunun yalın halinin çok daha etkileyici olduğunu savundu. Yapılan yoğun uygulamayı Yaman’ın yaşına ve genel aurasına gereğinden fazla bulanlar eski sade günlere dönülmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Buna karşın bu dönüşümü tam notla ödüllendiren diğer bir kesim Yaman'a övgüler yağdırdı. Sanatçının yüz yapısının bu tarz vurgulu tonlarla mükemmel bir uyum yakaladığını belirten kullanıcılar "Gözlerin harika görünüyor", "Bayıldım", "Makyajlı hali de ayrı bir güzel" ve "Seni ekranlarda görmeyi çok özledik" şeklinde destekleyici ifadelerle yeni imajı destekledi.