Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Sezon Finali Gecesinde Sahneye Çıktı!

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen ve her bölümüyle izleyicileri resmen televizyona kilitleyen iddialı dizisinin ekibi başarılı geçen upuzun bir sezonun yorgunluğunu dün akşam düzenlenen görkemli bir organizasyonla attı. Dizide canlandırdığı sıra dışı fırtınalı karakterle kısa sürede devasa bir hayran kitlesine ulaşan genç yıldız dün akşam gerçekleştirilen o çılgın kutlama gecesinde tüm bakışları tek başına üzerinde toplamayı başardı. Ekran yolculuğunda acayip başarılı bir grafik çizen Taşacak Bu Deniz önümüzdeki hafta yayınlanacak olan o heyecan dolu 31. bölümüyle bomba gibi bir sezon finali yapmaya hazırlanıyor malum. Gelecek hafta ekranlara gelecek olan bu bölüm öncesinde tüm set ekibi ve oyuncular son sahnelerini çekip tatile çıkmaya hazırdı zaten. Dizinin çekimlerinin tamamen tamamlanmasının hemen ardından dün akşam o merakla beklenen sezon finali etkinliği düzenlendi. Tüm kadronun eksiksiz katıldığı ve oyuncuların pistte doyasıya eğlendiği geceye ise dizide "Eleni" karakterine hayat veren Ava Yaman resmen tek başına damga vurdu desek yeridir. Gecede neşel,, kıpır kıpır tavırlarıyla ilgi odağı olan genç aktris kırmızı halı tarzıyla da bir kez daha magazin sayfalarında en çok tartışılan üzerine en çok konuşulan isimlerin başında yer aldı.

Kombini Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Daha önce katıldığı etkinliklerdeki o cesur kombinleriyle de sosyal medyada büyük tartışmalar yaratan Ava Yaman bu kez yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Moda anlayışıyla geleneksel sıradan kalıpların dışına çıkmayı acayip seven genç oyuncunun bu son görünümü bazı izleyiciler tarafından son derece doğal ve özgün bulunurken bazı kullanıcılar ise tercihleri üzerinden kıza resmen eleştiri oklarını yağdırdı bile. Sosyal medya kullanıcıları genç yıldızın şık ve iddialı kıyafet seçimi hakkında binlerce yorum yaparak tarzını sabaha kadar masaya yatırdı.

Sahneye Çıktı Sesiyle Büyüledi

Sonuna kadar izlemeden geçemiyorum gördüğümde ava yaman bana naptın???????? pic.twitter.com/yssiaYGpBO — mera???? (@gitdesene) June 3, 2026

Fakat gecenin asıl bombası ve en büyük sürprizi başarılı oyuncunun o saklı kalmış müzik yeteneğini sahnede sergilemesiyle yaşandı. Eğlencenin dozunun iyice arttığı herkesin coştuğu dakikalarda mikrofonu eline alan Ava Yaman etkinlikte bir anda sahneye de çıktı. Dizideki o muazzam oyunculuk performansının yanı sıra müzikal yeteneğiyle de izleyenlerden tam not alan genç oyuncunun sesi resmen herkesi büyüledi, ağızları açık bıraktı diyebiliriz. Sahnede arkadaşlarının alkışları ve çığlıkları eşliğinde şarkısını seslendiren Yaman hem sergilediği o yüksek enerji hem de vokal yeteneğiyle herkesten büyük bir alkış topladı haliyle. Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni'si olarak kariyerinde resmen parlak bir altın dönem yaşayan Ava Yaman bu efsane geceyle birlikte ne kadar çok yönlü bir sanatçı olduğunu herkese bir kez daha kanıtlamış oldu.