Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Fenomen Dizinin Kadrosuna mı Katılıyor?

Ava Yaman Prens dizisine mi katılıyor? Giray Altınok'tan Ava Yaman iddialarına ilk yanıt geldi. O Ses Türkiye tanışıklığı sete mi taşınıyor?

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-04-2026 19:42

Dijital platformların en sevilen yapımlarından biri olan "Prens" dizisi, yeni sezon hazırlıkları sürerken heyecan verici bir iddia ile gündeme geldi. "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Eleni rolüyle büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesi edinen Ava Yaman’ın, Bongomia dünyasına dahil olacağı konuşuluyor.

Giray Altınok’tan "Neden Olmasın" Yanıtı

Dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu olan Giray Altınok, Ava Yaman hakkındaki transfer iddialarına ünlü gazeteci Birsen Altuntaş aracılığıyla yanıt verdi. Altınok, genç oyuncuyla tanışıklıklarının eskiye dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an net bir şey yok. Ava'yla O Ses Türkiye'de tanıştık. Çok yetenekli buluyorum. Senaryo çıktığında kime ihtiyaç varsa göreceğiz. Ona göre neden olmasın. Seviniriz.”

O Ses Türkiye’den Setlere Uzanan Tanışıklık

Ava Yaman ve Giray Altınok’un O Ses Türkiye sahnesinde başlayan tanışıklığı, profesyonel bir iş birliğine dönüşebilir. Altınok’un açıklamaları, Ava Yaman hayranlarını heyecanlandırırken, nihai kararın senaryo yazım sürecinin tamamlanmasının ardından verileceği anlaşıldı. "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Yaman'ın, Prens dizisinin kendine has mizah dünyasına nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu oldu.

ÇOK OKUNANLAR
“İmrozda Bahar” İçin Buluştular
  • 31-03-2026 11:44

“İmrozda Bahar” İçin Buluştular

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
  • 30-03-2026 10:23

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!
  • 30-03-2026 17:55

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Ziynet Sali’den Bostancı’da Barış Çığlığı:
  • 30-03-2026 13:19

Ziynet Sali’den Bostancı’da Barış Çığlığı: "Sonunda Barış Kazanacak!"