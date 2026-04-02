Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Fenomen Dizinin Kadrosuna mı Katılıyor?

Dijital platformların en sevilen yapımlarından biri olan "Prens" dizisi, yeni sezon hazırlıkları sürerken heyecan verici bir iddia ile gündeme geldi. "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Eleni rolüyle büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesi edinen Ava Yaman’ın, Bongomia dünyasına dahil olacağı konuşuluyor.

Giray Altınok’tan "Neden Olmasın" Yanıtı

Dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu olan Giray Altınok, Ava Yaman hakkındaki transfer iddialarına ünlü gazeteci Birsen Altuntaş aracılığıyla yanıt verdi. Altınok, genç oyuncuyla tanışıklıklarının eskiye dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu an net bir şey yok. Ava'yla O Ses Türkiye'de tanıştık. Çok yetenekli buluyorum. Senaryo çıktığında kime ihtiyaç varsa göreceğiz. Ona göre neden olmasın. Seviniriz.”

O Ses Türkiye’den Setlere Uzanan Tanışıklık

Ava Yaman ve Giray Altınok’un O Ses Türkiye sahnesinde başlayan tanışıklığı, profesyonel bir iş birliğine dönüşebilir. Altınok’un açıklamaları, Ava Yaman hayranlarını heyecanlandırırken, nihai kararın senaryo yazım sürecinin tamamlanmasının ardından verileceği anlaşıldı. "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Yaman'ın, Prens dizisinin kendine has mizah dünyasına nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu oldu.