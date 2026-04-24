Taşacak Bu Deniz’den Şok Karar: Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Taşacak Bu Deniz dizisi 5 Haziran 2026'da sezon finali yapıyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde olduğu dizi şaşırtıcı bir finalle sezona ara verecek.

Yayın Tarihi : 24-04-2026 18:00

Show TV’nin Cuma akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunu noktalamaya hazırlanıyor. Başrollerini Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir finalle tatile girmeye gün sayıyor.

Sezon Finali Tarihi Netleşti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yayın hayatına başladığı günden bu yana reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizi, 5 Haziran 2026 Cuma akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon arası verecek. Hikâyesi ve güçlü prodüksiyonuyla bu sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan yapım, böylece haziran ayının ilk haftasında izleyicisine kısa bir süreliğine veda etmiş olacak.

"Çok Konuşulacak" Bir Veda

Dizinin yapım ekibinden gelen bilgilere göre, sezon finali bölümü için hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. Senaryoda yaşanacak sürprizlerin ve karakterlerin kaderini değiştirecek olayların "çok konuşulacak" nitelikte olduğu ifade ediliyor. Özellikle başrol oyuncularının hayat verdiği karakterler arasındaki gerilimin zirveye çıkacağı ve izleyicinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleyeceği bir final planlanıyor.

Cuma Akşamlarının Vazgeçilmezi Oldu

Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca Cuma akşamları sosyal medyanın ve reytinglerin en güçlü yapımlarından biri olarak dikkat çekti. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin ekran uyumu izleyiciden tam not alırken, Ava Yaman ve Burak Yörük’ün performansları da hikâyeye büyük derinlik kattı. Dizi, sezonu başarıyla kapatarak Eylül ayında başlaması planlanan yeni sezon hazırlıkları için kısa bir dinlenme sürecine girecek.

Delikanlı Dizisine Bomba Transfer Delikanlı Dizisine Bomba Transfer
Binbir Gece Masalları Dizisinde Şok Erteleme: Başrol Krizi Çıktı! Binbir Gece Masalları Dizisinde Şok Erteleme: Başrol Krizi Çıktı!
Delikanlı Dizisinde Deprem: Fırat Tanış Daha Girmeden Çıkarıldı! Delikanlı Dizisinde Deprem: Fırat Tanış Daha Girmeden Çıkarıldı!
Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi! Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!
A.B.İ Dizisinde Flaş Ayrılık: Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor! A.B.İ Dizisinde Flaş Ayrılık: Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor!
Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor
İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”
  • 21-04-2026 10:27

İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!
  • 20-04-2026 12:16

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama
  • 22-04-2026 12:07

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama

Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Simge Sağın'ın Adli Tıp Raporu Çıktı
  • 18-04-2026 11:42

Simge Sağın'ın Adli Tıp Raporu Çıktı