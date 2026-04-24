Taşacak Bu Deniz’den Şok Karar: Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Show TV’nin Cuma akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunu noktalamaya hazırlanıyor. Başrollerini Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir finalle tatile girmeye gün sayıyor.

Sezon Finali Tarihi Netleşti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yayın hayatına başladığı günden bu yana reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizi, 5 Haziran 2026 Cuma akşamı yayınlanacak bölümüyle sezon arası verecek. Hikâyesi ve güçlü prodüksiyonuyla bu sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olan yapım, böylece haziran ayının ilk haftasında izleyicisine kısa bir süreliğine veda etmiş olacak.

"Çok Konuşulacak" Bir Veda

Dizinin yapım ekibinden gelen bilgilere göre, sezon finali bölümü için hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. Senaryoda yaşanacak sürprizlerin ve karakterlerin kaderini değiştirecek olayların "çok konuşulacak" nitelikte olduğu ifade ediliyor. Özellikle başrol oyuncularının hayat verdiği karakterler arasındaki gerilimin zirveye çıkacağı ve izleyicinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleyeceği bir final planlanıyor.

Cuma Akşamlarının Vazgeçilmezi Oldu

Taşacak Bu Deniz, sezon boyunca Cuma akşamları sosyal medyanın ve reytinglerin en güçlü yapımlarından biri olarak dikkat çekti. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin ekran uyumu izleyiciden tam not alırken, Ava Yaman ve Burak Yörük’ün performansları da hikâyeye büyük derinlik kattı. Dizi, sezonu başarıyla kapatarak Eylül ayında başlaması planlanan yeni sezon hazırlıkları için kısa bir dinlenme sürecine girecek.