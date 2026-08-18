Taşacak Bu Deniz'den Apar Topar Çıkarılmıştı! Onur Dilber'den Flaş Transfer!

Taşacak Bu Deniz'den olaylı şekilde ayrılan Onur Dilber ATV'nin yeni dizisi Hamal ile anlaştı. Ünlü oyuncu dizide Mıhçı Hasan'ı canlandıracak.

Taşacak Bu Deniz'den Apar Topar Çıkarılmıştı! Onur Dilber'den Flaş Transfer!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 17:50

Geçtiğimiz sezon ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Onur Dilber sezon finali sonrası tatilde olduğu sırada kadrodan çıkarıldığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Yaşanan bu beklenmedik ayrılığın ardından yeni sezon planlamasını hızla tamamlayan yetenekli oyuncu kararını verdi ve rakip kanalda yayınlanacak iddialı bir projeyle el sıkıştı.

Ayrılık Şokunun Ardından Hamal Dizisine Transfer Oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu Onur Dilber ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezonun en iddialı yapımlarından Hamal dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sürpriz transferiyle dikkat çeken yetenekli aktör intikam ve aşk temalı yeni dizisinde Mıhçı Hasan karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Dev Kadro Ve Güçlü Senaryo Ekibi

Özgün hikayesi ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın imzasını taşıyan dizinin senaryo kalemini ise sektörün usta isimlerinden Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban üstleniyor. Yıldız isimleri bir araya getiren Hamal güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden yeni sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Dizinin iddialı oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oktay Kaynarca

Fahriye Evcen

Caner Cindoruk

Erdal Özyağcılar (Derviş)

Sarp Akkaya (Falke)

Burak Tozkoparan (Tekin)

Yiğit Uçan (Esfender)

Zeynep Kankonde (Varmısın Adile)

Hakan Karsak (Bülbül Yusuf)

Taylan Meydan (Ünlü Ünal)

İpek Erdem (Afet)

Hamal Dizisinin Konusu Ne?

İntikam, aşk ve geçmiş hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici bir atmosfere sahip olan Hamal karakterler arasındaki derin çatışmaları ve temposu yüksek hikayesiyle yeni yayın döneminde izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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