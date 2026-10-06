Sevdam Karadeniz Dizisinde Sürpriz Değişiklik: Nur Yazar Kadroda!

Televizyon ekranlarının merakla beklenen yeni projeleri arasında yer alan, yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği ve Mia Yapım imzası taşıyan NOW'ın iddialı dizisi Sevdam Karadeniz için geri sayım başladı. Trabzon'un nefis doğası ve büyüleyici atmosferinde çekilen yapım 12 Ekim Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken kadroda heyecan yaratan bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Ece Dizdar'ın Ardından Kadroya Nur Yazar Dahil Oldu

Dizinin hazırlık ve çekim süreçlerinde yaşanan gelişmeler magazin kulislerinde yakından takip edilirken başarılı oyuncu Ece Dizdar'ın projeye veda etmesinin hemen ardından ekibe çok güçlü bir isim katıldı. Son olarak Doğanın Kanunu dizisindeki etkileyici performansıyla akıllarda yer edinen usta oyuncu Nur Yazar Sevdam Karadeniz kadrosuyla anlaştı.

Zeyşan'ın Annesi Şehnaz Karakterine Hayat Verecek

Güçlü oyunculuğuyla her projesinde fark yaratan Nur Yazar,dizide Şehnaz karakterine hayat verecek. Şehnaz hikayenin dikkat çeken figürlerinden biri olan ve Meltem Akçöl'ün canlandırdığı Zeyşan karakterinin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Karadeniz'in çetin coğrafyasını, dramı ve tutkulu hikayesini ekrana taşıyacak olan Sevdam Karadeniz zengin oyuncu kadrosu ve sürpriz gelişmelerle dolu ilk bölümüyle 12 Ekim Pazartesi akşamı NOW ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.