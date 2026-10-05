Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Haysiyet dizisiyle dikkatleri çeken Asir Gündoğdu MF Yapım imzalı Centilmen dizisinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu Erhan karakterine hayat verecek.

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 15:37

Son dönemin yükselen ve başarılı genç yetenekleri arasında yer alan özellikle Haysiyet dizisinde hayat verdiği Aziz Karlıova karakterindeki etkileyici performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Asir Gündoğdu'nun yeni adresi netleşti. Televizyon ve dijital platform dünyasının iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanan yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği MF Yapım imzalı Centilmen dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken kadroya katılan yeni isim magazin kulislerinde heyecan yarattı.

Centilmen'in Yönetmeni ve Senaristi Kim?

Hazırlık aşamasından bu yana dizi sektörünün markajında olan Centilmen dizisinin yönetmen koltuğunda başarılı projeleriyle tanınan Ece Erdek Koçoğlu otururken senaryosunu ise Mustafa Becit kaleme alıyor. Türk televizyonlarının dev ismi Vahide Perçin'in (Süreyya Altınkıran) ve genç yetenek Kaan Miraç Sezen'in (Arif) başlıca rolleri paylaştığı dizi bir holding bünyesinde yaşanan entrikaları çekişmeleri ve kıyasıya güç savaşlarını ekrana taşıyacak.

Asir Gündoğdu Erhan Karakteriyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Asir Gündoğdu Centilmen dizisinin kadrosuna dahil olarak kariyerinde taze bir sayfa açıyor. Başarılı oyuncu merakla beklenen bu yapımda ana karakterlerden Arif'in ablası Melike'nin nişanlısı olan Erhan karakterine hayat verecek.

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