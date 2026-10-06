Özgür Ozan Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisinde: Yeni Rolü Belli Oldu!

Dijital platform Tod ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği merakla beklenen iddialı dizi Ölüm Bizi Ayırana Dek için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu ise Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak'ın kaleme aldığı proje 15 Ekim'de sete çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye Türk televizyon tarihine damga vurmuş usta bir isim dahil oldu.

Hüsnü Çoban'dan Sonra Sürpriz Rol

Ekran tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı efsanevi Hüsnü Çoban karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran usta aktör Özgür Ozan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle anlaştı. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil'in paylaşacağı yapımda Ozan hikayenin kilit karakterlerinden biri olan güçlü iş insanı İzzet Akay rolünü üstlenecek.

Dizide inşaat mühendisi Uygar Soykan'ın kayınpederi ve Pelin Akil'in canlandırdığı Işıl karakterinin babası olarak seyirci karşısına çıkacak olan başarılı oyuncunun performansı şimdiden büyük merak uyandırdı. Hikayeye göre inşaat mühendisi Uygar'ın hayatı çıktığı bir iş gezisinde şarkıcı Azra ile tanışmasının ardından tamamen değişecek.

Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yeni sezona damga vurması beklenen Ölüm Bizi Ayırana Dek 15 Ekim'deki set başlangıcının ardından yakında Tod izleyicisiyle buluşacak.