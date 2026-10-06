Hazal Kaya'nın Köpeği Murphy'ye Vedası Yürek Dağladı: "Sherlock'u da Öp Görürsen"

Başarılı oyunculuk kariyeri, sempatik kişiliği ve hayvan sevgisiyle her daim örnek olan ünlü oyuncu Hazal Kaya derin bir acıyla sarsıldı. 2024 yılında sevgili köpeği Sherlock'u kaybeden ünlü oyuncu bu kez aynı acıyı köpeği Murphy'nin ani ölümüyle yeniden yaşadı. Yaşadığı büyük üzüntüyü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kaya'nın, Murphy'ye ettiği duygusal veda cümleleri okuyan herkesin yüreğini dağladı.

"Murphy Canım Gitti Aniden..."

Uzun süredir hayatının vazgeçilmez bir parçası olan köpeği Murphy'nin beklenmedik ölümüyle yıkılan Hazal Kaya acısını takipçileriyle paylaştı. Yeni evlerine taşındıkları dönemde Murphy'nin her şeyi kontrol ettiğini kendilerini adeta yeni yuvaya yerleştirdikten sonra veda ettiğini belirten ünlü oyuncu şu yürek burkan ifadeleri kullandı:

"Murphy canım gitti. Aniden. Bizi yerleştirdi evi kontrol etti kendince emin oldu sanki burada iyi olacağımızdan. Ve gitti..."

Son günlerinde rahatsızlanan ve veteriner hekimlere götürülen Murphy'den gelen acı haberle sarsılan Kaya köpeğini son gezdirdiği sokaktaki cam kırıklarıyla ilgili yaptığı sitem dolu tespitle de duygusal anlar yaşattı: "Ben de onu son gezdirdiğim sokaktaki cam kırıklarına tutuldum. Ödüm kopmuştu Murphy camlara basmasın diye. Oğlum gitti, camlar aynı yerde duruyor. Bence haksızlık."

"Sherlock'u da Öp Görürsen..."

Murphy'nin uzun uzun uzaklara dalma alışkanlığını ve nazik kişiliğini anlatan Hazal Kaya köpeğine "evimizin beyefendisi, nazik koruyucusu" sözleriyle seslendi. 2024 yılında kaybettiği diğer köpeği Sherlock'u da unutmayan ünlü oyuncunun vedası şu cümlelerle son buldu:

"Bitmeyecek bir hasret daha bize... Sherlock'u da öp görürsen... Seninle yaşamak çok güzeldi. Seni çok seviyorum canım oğlum..."

Hayvan dostlarına olan bağlılığıyla bilinen Hazal Kaya'nın bu acı kaybı sosyal medyada kısa sürede binlerce destek mesajı alarak hayranlarını yasa boğdu.