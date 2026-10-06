Müge Anlı'dan Estetik ve Filtre İddialarına Flaş Yanıt: "Aslında Beni Mutlu Ediyor!"

Gündüz kuşağının en çok izlenen, milyonları ekran başına kilitleyen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı başarılı yayıncılık kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada ve basında hakkında sıkça dile getirilen estetik ve programda filtre kullanıyor iddialarına sonunda sessizliğini bozan ünlü gazeteci, verdiği olay yanıtla yine adından söz ettirdi.

"Bende Estetik Yok"

Müge Anlı, programda filtre kullandığı ve estetik yaptırdığı iddiaları hakkında: "Bende estetik yok. Demek ki beni ne kadar güzel görüyor ki estetikle güzel olduğumu düşünüyor, kıskançlığından. Aslında beni mutlu ediyor." https://t.co/RYoixGbK5L — Populicc (@populicc) October 6, 2026

Yıllardır ekranda olan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Müge Anlı hakkındaki estetik ve filtre spekülasyonlarına karşı oldukça rahat ve esprili bir tavır sergiledi. Yapılan eleştirilerin ve ortaya atılan iddiaların kendisini üzmek yerine mutlu ettiğini belirten Anlı şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bende estetik yok. Demek ki beni ne kadar güzel görüyor ki estetikle güzel olduğumu düşünüyor, kıskançlığından. Aslında beni mutlu ediyor."

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Ünlü sunucunun bu özgüven dolu ve net açıklaması kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hayranları Anlı'nın bu samimi duruşuna övgüler yağdırırken sözler kısa sürede binlerce etkileşim alarak magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. Her daim işindeki ciddiyeti ama aynı zamanda samimi yaklaşımıyla takdir toplayan Müge Anlı iddialara son noktayı yine kendine has tarzıyla koymuş oldu.