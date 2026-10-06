Karakuyu Dizisinin Çekimleri Başladı: Kanal D'nin Yeni Sezon Bombası Sete Çıktı!

Televizyon ekranlarının yeni sezonunda fırtınalar estirmeye hazırlanan yapımcılığını Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures'ın üstlendiği merakla beklenen Karakuyu dizisinden ilk güzel haber geldi. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan iddialı yapımın çekimleri resmi olarak başladı. Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden büyük merak uyandıran dizi sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Yıldız İsimleri Buluşturan Dev Kadro

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu senaryosunu ise başarılı kalem Deniz Akçay'ın kaleme aldığı Karakuyu sinema ve televizyon dünyasının tanınmış pek çok ismini bir araya getirdi.

Geçmişin Hesaplaşması

Hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Karakuyu geçmişinden uzaklaşarak kendisine tamamen yeni bir hayat kuran Ferda'nın dram dolu hikayesini merkeze alıyor. Yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara geri dönmek zorunda kalan Ferda burada yıllar önce geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle karşı karşıya kalıyor.

Kendisine bırakılan toprakların yalnızca sıradan bir miras olmadığını fark eden Ferda bir yandan kardeşlerini korumaya ve hayatının kontrolünü eline almaya çalışırken diğer yandan bölgedeki tüm dengeleri altüst eden bir mücadelenin içine sürükleniyor. Bu zorlu süreçte karşısına çıkan Kahraman karakteri ise Ferda'nın hayatında yepyeni bir kapı aralarken ikili arasında hem güçlü bir çekim hem de büyük bir çatışma başlıyor.

Aile sırları, geçmişten bugüne taşınan hesaplaşmalar ve çetin güç mücadeleleriyle örülü Karakuyu Ferda'nın kendi hayatını ve köklerini geri alma savaşını yakında Kanal D ekranlarında izleyiciye aktaracak.