Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar: "Artık Daha Seçiciyim Bırakmayı Bilmek de Bir Güç!"

Vogue Türkiye'nin Ekim 2026 kapak konuğu Kubilay Aka kariyerinden aşka yeni projelerinden samimi itiraflarına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 12:38

Son dönemdeki başarılı projeleri, dinamik kariyeri ve sempatik tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Kubilay Aka Vogue Türkiye'nin Ekim 2026 dijital kapak konuğu oldu. Dergi için objektif karşısına geçen ve kariyerinden özel hayatına, aşka bakışından sokaktaki ilginç anılarına kadar çok özel açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu hayatının bu dönemini "yoğun, üretken ve dönüştürücü" olarak nitelendirdi.

Ödül ve Reytingden Ziyade Yaptığım İşten Heyecan Duymak Değerli

Kariyerinde geride bıraktığı 10 yılı ve değişim sürecini anlatan Kubilay Aka oyunculuğa ilk adımı attığı Vatanım Sensin dizisinin hayatındaki dönüm noktası olduğunu vurguladı. Zamanla daha seçici bir konuma geldiğini belirten başarılı oyuncu başarının kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle özetledi:

"Şimdi ise daha doğru olanın peşindeyim. İyi hikaye, iyi karakter, beni heyecanlandıran insanlar… Biraz daha seçici ve ne istediğini bilen bir yere geldim. Ödül, reyting, rakamlar tabii ki güzel ama insanın kendi yaptığı şeyden her daim heyecan duyabilmesi bence daha değerli."

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Mercan Köşk dizisindeki Aras karakterine de değinen Aka hikayenin derinliğinden ve karakterlerin tek bir çizgiye sığmayan dünyasından etkilendiğini belirtti. Aras karakteri üzerinden hayata bakışının da şekillendiğini ifade eden oyuncu "Bazen çözümün sürekli savaşmak değil, bazı şeyleri olduğu haliyle kabul etmek olduğunu Aras üzerinden tekrar düşündüğüm oldu" dedi.

Kendini Şımartma Formülünü Anlattı

Özel hayatına dair de samimi kapılar aralayan Kubilay Aka aşık olduğunda daha paylaşımcı, korumacı ve duygusal birine dönüştüğünü söyledi. İyi bir ilişkinin temelinin güven, doğru iletişim ve karşılıklı alana saygıdan geçtiğini belirten yakışıklı oyuncu mükemmel bir sevgili iddiasında olmadığını belirterek esprili bir dille ekledi: "Hatalarım oluyor ama sevdiğim zaman gerçekten emek veren biriyim."

Yoğun temposunda kendisini şımartmak için karmaşık planlara ihtiyaç duymadığını dile getiren Aka'nın vazgeçilmezleri ise oldukça sade, "Sevdiği insanlarla yenen güzel bir yemek", "Telefonun uzağa konulduğu huzurlu birkaç saat", "Fırsat buldukça deniz ve dalış."

Sokakta Karakterlerin Hesabını Soruyorlar!

Sosyal medyadaki sınırlarını korumaya özen gösterdiğini belirten oyuncu izleyicilerden gelen uzun yorumları okumaktan büyük keyif aldığını ifade etti. Seyircinin kurduğu bu güçlü bağın sokakta eğlenceli anlara sahne olduğunu anlatan Aka "Karakterin adıyla seslenip sanki gerçekten onun yaptığı bir şeyin hesabını sorar gibi konuşanlar oluyor. Birkaç saniye sonra karşılıklı gülmeye başlıyoruz" diyerek tebessüm ettiren anılarını paylaştı.

Benzer Haberler
Cem Yılmaz'dan Üç Kuşak Aile Pozu: Cem Yılmaz'dan Üç Kuşak Aile Pozu: "Allah saklasın" Notuyla Paylaştı!
Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Susuz Yaz'da Sürpriz Erteleme! Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Susuz Yaz'da Sürpriz Erteleme!
Dilan Çiçek Deniz'den Yürek Isıtan Nostaljik Paylaşım: Çocukluk Fotoğrafları Olay Oldu! Dilan Çiçek Deniz'den Yürek Isıtan Nostaljik Paylaşım: Çocukluk Fotoğrafları Olay Oldu!
Sabancı Ailesi'nden Görkemli Davet: Nazlı Sabancı Oğlu Ömer İçin Yalıda Mevlit Düzenledi! Sabancı Ailesi'nden Görkemli Davet: Nazlı Sabancı Oğlu Ömer İçin Yalıda Mevlit Düzenledi!
Karakuyu Dizisinin Çekimleri Başladı: Kanal D'nin Yeni Sezon Bombası Sete Çıktı! Karakuyu Dizisinin Çekimleri Başladı: Kanal D'nin Yeni Sezon Bombası Sete Çıktı!
Özgür Ozan Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisinde: Yeni Rolü Belli Oldu! Özgür Ozan Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisinde: Yeni Rolü Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!

Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar:
  • 06-10-2026 12:38

Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar: "Artık Daha Seçiciyim Bırakmayı Bilmek de Bir Güç!"