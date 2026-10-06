Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar: "Artık Daha Seçiciyim Bırakmayı Bilmek de Bir Güç!"

Son dönemdeki başarılı projeleri, dinamik kariyeri ve sempatik tavırlarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Kubilay Aka Vogue Türkiye'nin Ekim 2026 dijital kapak konuğu oldu. Dergi için objektif karşısına geçen ve kariyerinden özel hayatına, aşka bakışından sokaktaki ilginç anılarına kadar çok özel açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu hayatının bu dönemini "yoğun, üretken ve dönüştürücü" olarak nitelendirdi.

Ödül ve Reytingden Ziyade Yaptığım İşten Heyecan Duymak Değerli

Kariyerinde geride bıraktığı 10 yılı ve değişim sürecini anlatan Kubilay Aka oyunculuğa ilk adımı attığı Vatanım Sensin dizisinin hayatındaki dönüm noktası olduğunu vurguladı. Zamanla daha seçici bir konuma geldiğini belirten başarılı oyuncu başarının kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle özetledi:

"Şimdi ise daha doğru olanın peşindeyim. İyi hikaye, iyi karakter, beni heyecanlandıran insanlar… Biraz daha seçici ve ne istediğini bilen bir yere geldim. Ödül, reyting, rakamlar tabii ki güzel ama insanın kendi yaptığı şeyden her daim heyecan duyabilmesi bence daha değerli."

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Mercan Köşk dizisindeki Aras karakterine de değinen Aka hikayenin derinliğinden ve karakterlerin tek bir çizgiye sığmayan dünyasından etkilendiğini belirtti. Aras karakteri üzerinden hayata bakışının da şekillendiğini ifade eden oyuncu "Bazen çözümün sürekli savaşmak değil, bazı şeyleri olduğu haliyle kabul etmek olduğunu Aras üzerinden tekrar düşündüğüm oldu" dedi.

Kendini Şımartma Formülünü Anlattı

Özel hayatına dair de samimi kapılar aralayan Kubilay Aka aşık olduğunda daha paylaşımcı, korumacı ve duygusal birine dönüştüğünü söyledi. İyi bir ilişkinin temelinin güven, doğru iletişim ve karşılıklı alana saygıdan geçtiğini belirten yakışıklı oyuncu mükemmel bir sevgili iddiasında olmadığını belirterek esprili bir dille ekledi: "Hatalarım oluyor ama sevdiğim zaman gerçekten emek veren biriyim."

Yoğun temposunda kendisini şımartmak için karmaşık planlara ihtiyaç duymadığını dile getiren Aka'nın vazgeçilmezleri ise oldukça sade, "Sevdiği insanlarla yenen güzel bir yemek", "Telefonun uzağa konulduğu huzurlu birkaç saat", "Fırsat buldukça deniz ve dalış."

Sokakta Karakterlerin Hesabını Soruyorlar!

Sosyal medyadaki sınırlarını korumaya özen gösterdiğini belirten oyuncu izleyicilerden gelen uzun yorumları okumaktan büyük keyif aldığını ifade etti. Seyircinin kurduğu bu güçlü bağın sokakta eğlenceli anlara sahne olduğunu anlatan Aka "Karakterin adıyla seslenip sanki gerçekten onun yaptığı bir şeyin hesabını sorar gibi konuşanlar oluyor. Birkaç saniye sonra karşılıklı gülmeye başlıyoruz" diyerek tebessüm ettiren anılarını paylaştı.