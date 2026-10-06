Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan'ın Yıllar İçindeki Değişimi ve Yeni Mesleği Şaşırttı!

Acemi Cadı dizisinin unutulmaz karakteri Ceren'e hayat veren Dicle Alkan'ın yıllar içindeki değişimi ve şaşırtan yeni mesleği gündem oldu.

Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan'ın Yıllar İçindeki Değişimi ve Yeni Mesleği Şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 13:42

2000'li yıllara damgasını vuran, sihir dolu hikayesi ve eğlenceli karakterleriyle bir dönemin unutulmaz gençlik dizileri arasında yer alan Acemi Cadı izleyicilerin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor. Merve Boluğur'un başrolünde yer aldığı Şenay Gürler, Nergis Kumbasar ve Rasim Öztekin gibi usta isimleri buluşturan dizinin en renkli karakterlerinden biri de kızıl saçları ve bitmek bilmeyen esprileriyle Ceren'di. Ceren karakterine hayat veren Dicle Alkan ekranlardan uzak geçen yılların ardından hem imajı hem de seçtiği yeni mesleğiyle magazin gündeminin odağına yerleşti.

Kızıl Saçlı Neşeli Lise Öğrencisi Ceren'i Unutmak Mümkün mü?

Ayşegül'ün hem okul hayatına hem de cadılık dünyasına ayak uydurmaya çalıştığı maceralarda onun en yakın arkadaşlarından biri olan Ceren saf, iyi niyetli ve hareketli halleriyle dizinin komedi yükünü sırtlayan isimlerdendi. Olayların en ciddi anında patlattığı esprileri başına gelen talihsiz sihirli olaylar ve özellikle kabarık kızıl saçlarıyla izleyicinin sevgisini kazanan Alkan başarılı performansıyla unutulmazlar arasına girmişti.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan, Acemi Cadı'nın yanı sıra Belalı Baldız ve Sevgili Babam gibi yapımlarda da rol alan başarılı isim bir süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor.

Dicle Alkan'ın Yeni Mesleği

Yıllar içerisinde imajında radikal değişikliklere giden ve o dönemin simgesi haline gelen kızıl saçlı, kabarık tarzını geride bırakan Dicle Alkan'ın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaştığı karelerle eski dizisinin hayranlarına nostalji yaşatan oyuncunun hayatındaki en büyük sürpriz ise kariyer yolculuğunda yaşandı.

Oyunculuk ve tiyatro geçmişinin ardından müziğe yönelen Alkan'ın uzun süredir DJ'lik yaptığı ortaya çıktı.

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