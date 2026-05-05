Taşacak Bu Deniz’de Ters Köşe! Dalga Geçilen O Sahneler Başrol Oldu

Taşacak Bu Deniz 27. bölüm fragmanı olay oldu! İlk tanıtım sahnelerinin geri döndüğü yeni fragmana izleyicilerden yorum yağdı. Adil DNA sonucunu öğreniyor!

Yayın Tarihi : 05-05-2026 09:43

TRT 1 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 27. bölüm fragmanıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımı, izleyicileri hem şaşırttı hem de duygusal bir nostalji yolculuğuna çıkardı.

İlk Tanıtım Sahneleri Geri Döndü

Dizinin 27. bölüm 2. fragmanında, projenin aylar önce yayınlanan ve o dönem sosyal medyada çok konuşulan ilk teaser (tanıtım) sahnelerine yer verildi. Hikâyenin geldiği noktada bu sahnelerin derin bir anlam kazanması, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bir zamanlar "anlaşılmadığı" için eleştirilen o görüntülerin, aslında büyük bir planın parçası olduğu ortaya çıktı.

İzleyiciden "Özür" Mahiyetinde Yorumlar

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin başarısını ve senaryo kurgusunu takdir eden takipçiler, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bir zamanlar dalga geçtiğimiz teaserın böyle anlamlı bir hikâyeye dönüşmesine o kadar sevindim ki..."

  • "Herkesin dalga geçtiği ilk tanıtımdan, herkesin bağımlı olduğu o diziye..."

  • "Dalga geçtiğimiz fragmanla şu an en heyecanlı dediğimiz yerdeyiz."

Son Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin ekrana gelen son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Su deposundaki olaylarda Esme’nin yaralanması üzerine Adil adeta dünyayı karşısına aldı. Ancak dizginleri yine Esme eline alarak, Koçarilerin yönetimini üstlendi ve Furtunaların düşmanlığına meydan okuyarak Adil ile el ele sahadan ayrıldı.

Öte yandan, Eleni’nin yaptırdığı DNA testi sonuçlarının açıklanmasıyla dizi büyük bir kırılma noktasına girdi. Eleni kaçırılırken, Adil’in test sonucunu öğrenmesi tüm dengeleri altüst etti.

27. Bölümde Cevap Bekleyen Sorular

Yeni bölüm fragmanıyla birlikte; Adil’in öğrendiği DNA gerçeği sonrası nasıl bir yol izleyeceği ve kaçırılan Eleni’nin akıbeti büyük merak konusu oldu. "Alın yazılarını kanla silmemek" için çabalayan Esme'nin, bu yeni kaos ortamını nasıl yöneteceği ise cuma akşamı netleşecek.

