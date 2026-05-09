Aras Bulut İynemli'nin partneri belli oldu! İşte o isim...

"Eve Giden Yol" dizisi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı dizinin kadın başrolü de belli oldu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi : 09-05-2026 12:00

Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak bir kez daha aynı proje için bir araya geliyor. “Eve Giden Yol” dizisinin yakında başlayacak olan çekimleri için hazırlıklar devam ediyor. Dizede İynemli'ye eşlik edecek olan kadın başrol de belli oldu.

Çukur, Çarpışma ve Deha gibi birçok başarılı dizide rol alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, Netflix için çekilecek olan Ay Yapım imzalı “Eve Giden Yol”da rol alacak.
 

Nilperi Şahinkaya ile partner oluyor

Aras Bulut İynemli ile Onur Saylak’ı bir kez daha bir araya getirecek olan dizide İynemli 2 çocuk babası olan “Kemal” karakterine hayat verecek. Son olarak dizinin kadrosuna Nilperi Şahinkaya da katıldı. Güzel oyuncu, “Şebnem”e hayat verecek ve Kemal’in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.



Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de birlikte rol almışlardı
 

Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya daha önce de birlikte rol almıştı. İkili 2010-2013 yılları arasında Kanal D’de ekrana gelen “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde birlikte oynamıştı. O günden beri hiç aynı projede yer almayan ikili yıllar sonra partner olarak izleyici karşısına çıkacak. 

Yönetmen koltuğunda Onur Saylak var


“Eve Giden Yol” dizisinde olaylar, Kemal ve ailesinin çıktığı yolculuk esnasında yaşanan trafik kazası sonrası kazazedelerin gizemli ve sarsıcı hikâyeleri üzerine kurulu… Dizinin yayın tarihi ise henüz belirlenmedi. Çekimlerinin yakında başlaması planlanan Eve Giden Yol'un senaryosu Sevgi Yılmaz’a ait. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturuyor.

