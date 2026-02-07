Taşacak Bu Deniz’de İso ve Fadime Rüzgarı: Sosyal Medya Bu Çifti Konuşuyor!

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, her hafta olduğu gibi Cuma akşamına da damgasını vurdu. Dizinin heyecan dozu yüksek sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitlerken, hikâyenin yan karakterleri İso ve Fadime ikilisi adeta başrollerden rol çaldı.

Evlilik Sonrası Eğlence ve Aşk Bir Arada

Geçtiğimiz haftalarda dünyaevine giren İso ve Fadime’nin sahneleri, dizinin dramatik yapısına renk katmaya devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan son bölümde, çiçeği burnunda çiftin hem aşk dolu hem de komik anları izleyiciden tam not aldı.

Erdem Şanlı (İso): Karakterin sempatik tavırları ve samimiyeti izleyicinin kalbini fethetti.

Zeynep Atılgan (Fadime): Fadime’nin enerjisi ve İso ile yakaladığı uyum, ikiliyi dizinin en sevilen çiftlerinden biri haline getirdi.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Yeni bölümün ardından sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri bu ikilinin sahneleri oldu. İzleyiciler, İso ve Fadime’nin doğal oyunculuklarına ve sahnelerindeki neşeye övgüler yağdırdı:

"İso ve Fadime sahneleri için ekran başındayız!" "Dizinin tüm gerginliğini bu ikilinin sahnelerinde atıyoruz, harika bir uyum."

Büyük Kırılmalar Kapıda

Dizinin ana hikâyesinde büyük değişimler ve kırılmalar yaşanırken, İso ve Fadime’nin bu "liman" tadındaki sahnelerinin hikâye akışını nasıl etkileyeceği merak konusu. Senaryodaki bu denge, Taşacak Bu Deniz'in reyting listelerindeki yerini sağlamlaştırıyor.