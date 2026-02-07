Taşacak Bu Deniz’de İso ve Fadime Rüzgarı: Sosyal Medya Bu Çifti Konuşuyor!

Taşacak Bu Deniz dizisindeki İso ve Fadime karakterlerini kim canlandırıyor? Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ın çok konuşulan sahneleri ve sosyal medya yorumlarının detayları haberimizde...

Taşacak Bu Deniz’de İso ve Fadime Rüzgarı: Sosyal Medya Bu Çifti Konuşuyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-02-2026 12:45

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, her hafta olduğu gibi Cuma akşamına da damgasını vurdu. Dizinin heyecan dozu yüksek sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitlerken, hikâyenin yan karakterleri İso ve Fadime ikilisi adeta başrollerden rol çaldı.

Evlilik Sonrası Eğlence ve Aşk Bir Arada

Geçtiğimiz haftalarda dünyaevine giren İso ve Fadime’nin sahneleri, dizinin dramatik yapısına renk katmaya devam ediyor. Cuma akşamı yayınlanan son bölümde, çiçeği burnunda çiftin hem aşk dolu hem de komik anları izleyiciden tam not aldı.

  • Erdem Şanlı (İso): Karakterin sempatik tavırları ve samimiyeti izleyicinin kalbini fethetti.

  • Zeynep Atılgan (Fadime): Fadime’nin enerjisi ve İso ile yakaladığı uyum, ikiliyi dizinin en sevilen çiftlerinden biri haline getirdi.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Yeni bölümün ardından sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri bu ikilinin sahneleri oldu. İzleyiciler, İso ve Fadime’nin doğal oyunculuklarına ve sahnelerindeki neşeye övgüler yağdırdı:

"İso ve Fadime sahneleri için ekran başındayız!" "Dizinin tüm gerginliğini bu ikilinin sahnelerinde atıyoruz, harika bir uyum."

Büyük Kırılmalar Kapıda

Dizinin ana hikâyesinde büyük değişimler ve kırılmalar yaşanırken, İso ve Fadime’nin bu "liman" tadındaki sahnelerinin hikâye akışını nasıl etkileyeceği merak konusu. Senaryodaki bu denge, Taşacak Bu Deniz'in reyting listelerindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Benzer Haberler
Burcu Özberk Ekranlara Dönüş Tarihini Açıkladı: Burcu Özberk Ekranlara Dönüş Tarihini Açıkladı: "Televizyona İş Yapmayı Çok Özledim"
Kars Sahneleri Sosyal Medyayı Salladı! Veliaht’tan Görsel Şölen. Kars Sahneleri Sosyal Medyayı Salladı! Veliaht’tan Görsel Şölen.
Cennetin Çocukları'nda Veda Zamanı: Önemli Bir İsim Kadrodan Ayrılıyor Cennetin Çocukları'nda Veda Zamanı: Önemli Bir İsim Kadrodan Ayrılıyor
Eşref Rüya’da Flaş Ayrılık: Dinçer Karakteri Veda Ediyor! Eşref Rüya’da Flaş Ayrılık: Dinçer Karakteri Veda Ediyor!
Rüya Gibi Dizisine Uluslararası Transfer: Aydan’ın Gizemli Abisi Geliyor! Rüya Gibi Dizisine Uluslararası Transfer: Aydan’ın Gizemli Abisi Geliyor!
Veliaht'ın Merak Dolu Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Veliaht'ın Merak Dolu Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Leyla Lydia Tuğutlu’dan Sürpriz Hamle:
  • 07-02-2026 10:10

Leyla Lydia Tuğutlu’dan Sürpriz Hamle: "İnsanları Şaşırtmak İstedim"

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"