Taşacak Bu Deniz Yayın Akışından Neden Çıkartıldı?

TRT1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisiyle ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. Dizinin 22. bölüm 2. fragmanı yayınlanırken, izleyiciyi yakından ilgilendiren yayın takvimi kararı da açıklandı.

Reyting sonuçlarıyla dikkat çeken yapımın yeni bölümüne dair detaylar merak konusu olurken, bayram haftası nedeniyle yayın planında değişikliğe gidildi.

Yeni Bölüm Bayram Nedeniyle Ertelendi

Yapılan açıklamaya göre dizi, 20 Mart Cuma akşamı ekranlara gelmeyecek. Ramazan Bayramı nedeniyle alınan bu karar doğrultusunda yayın akışı ertelendi.

İzleyicilerin merak ettiği yeni bölüm tarihi de netleşti. Dizi, bir haftalık aranın ardından 27 Mart Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

22. Bölüm Fragmanı İlgi Gördü

Öte yandan dizinin 22. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yer alan sahneler, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair ipuçları verdi.

Özellikle karakterler arasındaki diyaloglar, izleyicilerin dikkatini çekti. Fragman kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Adil ve Esme Sahnesi Merak Uyandırdı

Fragmanda öne çıkan sahnelerden biri de Adil’in Esme’ye söylediği sözler oldu. “Haydi boşan gel” ifadesi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı artırdı.

Bu sahne, hikâyede nasıl bir değişim yaşanacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yeni Bölüm İçin Geri Sayım Başladı

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün 27 Mart’ta yayınlanacak olması, izleyiciler arasında heyecan yarattı.

Fragmanın ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.