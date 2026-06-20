Taşacak Bu Deniz Yapımından Yeni Sezon Kararı Geldi!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri gerek yüksek reytingleri gerekse derin senaryosuyla adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 31. bölümüyle nefes kesen bir sezon finaline imza atmıştı. İzleyiciler büyük bir heyecanla yeni sezon bölümlerini beklerken dizinin sevilen oyuncularından gelen ani bir ayrılık haberi gündemi adeta sarsmıştı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından dizinin geleceği ve kadrodaki diğer isimlerin durumu hakkında nihai karar verildi.

Onur Dilber İsyan Etmişti

Dizinin en kilit ve seyirci tarafından en çok sahiplenilen karakterlerinden biri olan Gezep'e hayat veren başarılı aktör Onur Dilber sezon arasında ani bir kararla kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu bir veda mektubu yayınlayan usta oyuncu karakterin son haftalarda senaryo gereği geriletildiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep'in yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah."

Yapımdan Son Karar Geldi: Yeni Bir Yaprak Dökümü Olacak Mı?

Gezep karakterinin ani vedası Taşacak Bu Deniz hayranlarını ayağa kaldırdı. İzleyiciler senaristlere ve yapım şirketine sosyal medya üzerinden tepki gösterirken kulislerde "Yeni sezonda başka başroller de mi gidiyor?" sorusu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Dizinin sadık takipçilerini endişelendiren bu belirsizliğe magazin dünyasının güvenilir ismi son noktayı koydu.

Kulislerden Gelen Son Bilgi: Dizi sektörünün nabzını tutan ünlü gazeteci Birsen Altuntaş X (Twitter) hesabı üzerinden dizinin hayranlarının yüreğine su serpen o kritik kararı duyurdu. Altuntaş, Taşacak Bu Deniz projesinde şu an için Onur Dilber dışında başka bir oyuncu ayrılığının yaşanmayacağını kesin bir dille ilan etti: "Şu an başka ayrılık yok!"

Bu kararla birlikte dizinin ana kemiğini oluşturan diğer oyuncuların yeni sezonda da TRT 1 ekranlarında hikayeye tam gaz devam edeceği kesinleşmiş oldu. Gezep'in yokluğunun senaryoda nasıl bir boşluk yaratacağı ve hikayenin nereye evrileceği ise sonbaharda netlik kazanacak.