Gözaltına Alınan Bennu Gerede Serbest Bırakıldı!

Gözaltına alınan Bennu Gerede serbest bırakıldı. Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan ünlü fotoğrafçıya yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Gözaltına Alınan Bennu Gerede Serbest Bırakıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 14:53

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programa katılan ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede yaptığı açıklamalar sebebiyle yasal süreçle karşı karşıya kaldı. Katıldığı yayındaki ifadeleri ve aksesuarları gerekçe gösterilerek hakkında adli işlem başlatılan ünlü isim emniyet güçleri tarafından gözaltı kararıyla ifadeye çağrıldı. Emniyetteki sorgu sürecinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gerede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Müstehcenlik Suçlamasıyla Soruşturma Başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü fotoğraf sanatçısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında müstehcenlik iddiasıyla re'sen inceleme başlattı. İnternet ortamında yayınlanan programda kullandığı ifadeler ve boynunda taşıdığı özel kolye aksesuarı soruşturmanın temelini oluşturdu. Savcılık söz konusu içeriklerin kamuya açık alanda sergilenmesini suç unsuru sayarak yasal süreci resmi olarak başlattı.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bennu Gerede adli makamlara sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan ünlü isim hakimlik kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Yargılama sürecinin tutuksuz olarak devam edeceği bildirildi. Kararın ardından adliyeden ayrılan sanatçı hukuki sürecin takibini avukatları aracılığıyla sürdürecek.

Yayınlanan YouTube Kanalına Erişim Engeli Geldi

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağında ise yayının yapıldığı dijital platforma yönelik yaptırımlar uygulandı. İlgili YouTube kanalı için erişim engeli talebinde bulunuldu. Alınan kararlar doğrultusunda soruşturmaya konu olan video içeriği Türkiye sınırları içerisinden erişime tamamen kapatıldı. Yetkililer dijital mecralardaki benzer içerikler üzerindeki denetimlerin süreceğini aktardı.

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