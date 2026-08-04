Kubilay Aka’nın Aşk Defteri Açıldı: Geçmişi Mercek Altında

Kubilay Aka, Vatanım Sensin ile tanındığı ilk günlerden bu yana özel hayatıyla da magazinin yakın takibinde. Bazı ilişkileri set ortamında başladı, bazıları beklenmedik görüntülerle ortaya çıktı.

İlk Büyük Aşkı Miray Daner'di

Kubilay Aka'nın kamuoyunun yakından izlediği ilk uzun ilişkisi Miray Daner'le oldu. İkili, Vatanım Sensin setinde tanıştı. Arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüştü ve beraberlikleri yaklaşık iki buçuk yıl sürdü.

Ayrılık haberi Ağustos 2019'da geldi. Aka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın ortak alındığını söyledi ve ihanet iddialarını reddetti.

O dönem Hilal Altınbilek'in adı da bu ayrılıkla birlikte anılmıştı. Aka ise Altınbilek'le aynı menajere bağlı olduklarını belirterek aşk söylentilerinin doğru olmadığını ifade etti.

Beyza Güneş'le Yaşananlar Mahkemeye Taşındı

Aka'nın Miray Daner'den sonraki döneminde adı Beyza Güneş'le geçti. İkilinin kısa süreli bir birliktelik yaşadığı, daha sonra özel fotoğraflar ve yazışmalar üzerinden karşılıklı şikâyetlerde bulundular.

Taraflar ilerleyen süreçte uzlaşmaya vardı. Aka 2022'de görülen duruşmada şikâyetçi olmadığını söyledi, mahkeme de davanın düşürülmesine karar verdi. Özel hayatın sınırlarını aşan ayrıntılar uzun süre konuşulsa da dosya karşılıklı anlaşmayla kapandı.

Danla Bilic Aşkı Kısa Sürdü



2022 sonbaharında magazin dünyasının hiç beklemediği bir çift ortaya çıktı: Kubilay Aka ve Danla Bilic. İkili Berkay konserine el ele katıldı. Geceden paylaşılan samimi kareler bir süredir dolaşan aşk söylentilerini doğruladı.

Bu beraberliğin ömrü uzun olmadı. Ayrılığın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aka, Danla Bilic için güzel sözler söyledi ancak ilişkinin yürümediğini açıkça kabul etti. "Denedik, olmadı." diyen oyuncu, ayrılığın nedenini de "Kafalar uyuşmadı." sözleriyle özetledi.

Hafsanur Sancaktutan'ı Tavlamak İçin Epeyce Uğraşmış

Kubilay Aka'nın aşk defterindeki en güncel isim Hafsanur Sancaktutan. İkili yıllar önce bir reklam filminde tanıştı fakat o dönemde aralarında romantik bir yakınlaşma yaşanmadı. Aynı ajansa bağlı oldukları için zaman zaman karşılaşmaya devam ettiler.

Aka'nın anlatımına göre ilk adımı yıllar sonra kendisi attı. Sancaktutan'ın geçmişten gelen "çapkın" imajı nedeniyle kendisine mesafeli durduğunu, onu ilişkiye ikna edebilmek için uzun süre uğraştığını söyledi. Çift, Ağustos 2024'te bir restoran çıkışında el ele görüntülendi. Bir ay sonra ilk ortak fotoğraf da sosyal medyaya geldi.

2026'nın başında fotoğrafların silinmesi ve karşılıklı takibin bırakılması ayrılık haberi olarak yorumlandı. Birkaç ay sonra yeniden takipleşmeleri barışma ihtimalini doğurdu. Son sözü temmuz ayında Kubilay Aka söyledi: Hafsanur Sancaktutan'la ilişkilerinin devam ettiğini ve aralarında bir problem bulunmadığını açıkladı.

Aşk Şimdi Aynı Sete Taşınıyor

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'te başrolleri paylaşacak. Çekimleri Tarsus'ta süren yapımda Aka, ailesini korumak uğruna büyük bir sırrın yükünü taşıyan Aras'ı, Sancaktutan'sa nikâhın hemen ardından eşinin esrarengiz biçimde kaybolmasıyla hayatı altüst olan Cemre'yi canlandıracak.