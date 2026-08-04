Oktay Kaynarca Annesi Nursel Kaynarca İle Poz Verdi: Beğeni Yağmuru Tutuldu!

Oktay Kaynarca annesi Nursel Kaynarca ile poz verdi. Ünlü oyuncunun anne-oğul fotoğrafı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Oktay Kaynarca Annesi Nursel Kaynarca İle Poz Verdi: Beğeni Yağmuru Tutuldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 14:56

Televizyon dünyasının usta oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü aktör aile hayatından özel bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Annesi Nursel Kaynarca ile çekildiği fotoğrafı yayımlayan başarılı oyuncu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Sosyal Medyada Anne-Oğul Fotoğrafı Gündem Oldu

Sosyal platformları aktif şekilde kullanan Oktay Kaynarca annesiyle olan samimi pozunu hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun aile bağlarını gözler önüne seren bu özel fotoğrafı gören takipçileri gönderiye yoğun ilgi gösterdi. Yayınlanan kare dijital mecrada kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alarak geniş kitlelere ulaştı. Hayranları ünlü ismin bu paylaşımına sevgi dolu mesajlar yazdı.

Annesine Olan Benzerliği Dikkat Çekti

Paylaşımın ardından kullanıcılar usta oyuncunun annesiyle olan fiziksel benzerliğini yorumlarda dile getirdi. İkilinin yüz hatlarındaki uyumu vurgulayan takipçiler ünlü aktörün annesinin kopyası olduğunu belirtti. Anne-oğul pozu altında birleşen hayranlar fotoğrafa binlerce beğeni ve güzel dilek mesajı bıraktı.

Hayranlarından Paylaşıma Yorum Yağdı

Kısa sürede gündem olan fotoğrafın altına çok sayıda tebrik ve övgü dolu yorum yapıldı. Ünlü ismin sadık izleyicileri aileye sağlık ve uzun ömür dileklerinde bulundu. Usta oyuncunun sosyal medya üzerindeki etkileşimi bu anlamlı kareyle birlikte zirveye ulaştı.

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