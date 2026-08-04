Mustafa Yıldıran Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Mustafa Yıldıran Halef dizisine katıldı. Başarılı oyuncu Halef: Köklerin Çağrısı yapımında Rami karakterini canlandıracak.

Mustafa Yıldıran Halef: Köklerin Çağrısı Dizisinin Kadrosuna Katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 17:26

Yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen Halef dizisi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başrollerini İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı yapımın kadrosuna son olarak başarılı aktör Mustafa Yıldıran dahil oldu. Yapım şirketiyle el sıkışan deneyimli oyuncunun yeni sezondaki rolü ve ekibe katılma süreci netleşti.

Afiş Çekimleri 10 Ağustos'ta Yapılıyor

Çekimleri bu ayın ortasında başlayacak olan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Başrol oyuncuları İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın yer alacağı ikili afiş çekimi 10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Yapım ekibi seti başlatmadan önce görsel tanıtım çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Güçlü Kadroya Yeni Transferler

Daha önce Yurdaer Okur ve Ezgi Tombul gibi usta isimlerin katıldığı dev kadro yeni oyuncularla genişlemeyi sürdürüyor. Dün yapımcılarla son görüşmelerini gerçekleştiren Mustafa Yıldıran projeye resmen onay verdi. Oyuncunun ekibe katılması dizinin takipçileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Rami Karakteri Dengeleri Değiştirecek

Dizide bol sürprizli bir rol üstlenecek olan usta aktör Rami karakterine hayat verecek. Senaryo gereği başına büyük bir felaket gelen Yıldız karakterinin karşısına çıkacak olan Rami hikayedeki dengeleri derinden etkileyecek. Karakterin gelişiyle birlikte dizideki gizem ve aksiyon dozunun artması bekleniyor.

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