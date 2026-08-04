Gamze Özçelik Yıllar Sonra Setlere Döndü: İşte Operasyon Alesta Dizisinden İlk Kareler!

Gamze Özçelik Operasyon Alesta dizisiyle ekranlara döndü. Afrika'da bir mühendisi canlandıran Özçelik setten ilk kareleri paylaştı.

Gamze Özçelik Yıllar Sonra Setlere Döndü: İşte Operasyon Alesta Dizisinden İlk Kareler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 16:05

Oyunculuk kariyerine uzun zaman önce ara veren Gamze Özçelik sürpriz bir projeyle setlere geri döndü. Insani yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren ünlü isim Operasyon Alesta isimli diziyle yeniden kamera karşısına geçti. Dijital platformda izleyiciyle buluşacak olan yapım için çekimlere katılan oyuncu set ortamından ilk kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı ismin bu kararı hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

TRT Tabii Platformunda Yayınlanacak

Uzun süren sessizliğini bozan güzel oyuncu dijital yayın platformu Tabii bünyesinde hazırlanan iddialı projeyle anlaştı. Dizinin hikayesinde Afrika coğrafyasında görev üstlenen Zeynep adında bir mühendise hayat verdi. Karakterin güçlü yapısı ve hikayenin derinliği ünlü oyuncunun projeyi kabul etmesinde etkili oldu. Yapımın önümüzdeki aylarda izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

Her Anından Keyif Aldığım Bir İş Oldu

Sosyal medya hesabı üzerinden set ekibiyle çekilen fotoğraflarını yayınlayan Gamze Özçelik duygularını ifade eden bir mesaj paylaştı. Oyunculuk mesleğinden iyice uzaklaşmasına rağmen kendisini ikna eden yapım ekibine teşekkür etti. Proje sürecinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Yönetmenin ve set çalışanlarının pozitif enerjisinden övgüyle bahsetti.

Set Ekibine Teşekkür Ederek Müjdeyi Verdi

Çekimler sırasında ekip arkadaşlarıyla az sayıda fotoğraf çektirdiğini fark ettiğini belirten ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi. Dizinin yayın tarihi yaklaştığında tekrar bir araya geleceklerini müjdeledi. Yıllar sonra gelen bu dönüş dijital mecrada geniş yankı buldu. Takipçileri ünlü oyuncunun yeniden ekrana dönmesini destekleyen binlerce yorum yaptı.

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