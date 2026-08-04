Emir Sarıhan Daha 17 Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Emir Sarıhan Daha 17 dizisine katıldı. İddialı yapımda Doğukan karakterini canlandıracak genç oyuncu kadroya dahil oldu.

Emir Sarıhan Daha 17 Dizisinin Kadrosuna Katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 17:21

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve pazar akşamlarına damga vuran Daha 17 dizisi kadrosunu yeni isimlerle büyütmeyi sürdürüyor. Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yapımcılığını üstlendiği iddialı projeye genç yetenek Emir Sarıhan dahil oldu. Sevilen diziyle anlaşma sağlayan oyuncu hikayeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Genç aktörün kadroya katılması dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.

Doğukan Karakterine Hayat Verecek

Daha önce yönetmen Selçuk Aydemir imzalı Medeni Haller filmindeki performansıyla adından söz ettiren Emir Sarıhan dizide Doğukan rolünü üstlenecek. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen başarılı isim bu yeni karakterle televizyon izleyicisinin karşısına çıkacak. Oyuncunun projeydeki performansı şimdiden heyecanla bekleniyor.

Akkayalar Ailesinin Dostu Olarak Geliyor

Genç oyuncu senaryoda Akkayalar ailesinin yakın dostunun üniversitede okuyan oğlu olarak izleyiciyle buluşacak. Daha 17 hikayesine yeni bir dinamik katacak olan Doğukan karakterinin mevcut dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu haline geldi. Üniversiteli gencin gelişiyle birlikte dizideki olaylar zincirinin yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

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