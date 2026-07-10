Taşacak Bu Deniz Setinden Ege Sahillerine! Naz Sayıner ve Erdem Şanlı'dan Sürpriz Poz!

Taşacak Bu Deniz dizisinin İso'su Erdem Şanlı'yla Esme'nin gençliğini oynayan Naz Sayıner arkadaş gruplarıyla çıktıkları tatilden neşeli bir kare paylaştı.

Taşacak Bu Deniz Setinden Ege Sahillerine! Naz Sayıner ve Erdem Şanlı'dan Sürpriz Poz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 11:30

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncuları yoğun set takvimine keyifli bir tatil arası verdi. Dizide canlandırdığı İso karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan başarılı aktör Erdem Şanlı'yla Esme karakterinin gençliğine hayat vererek duru güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Naz Sayıner yaz tatilinde bir araya geldi.

Set arkadaşlıklarını gerçek hayatta da keyifli bir dostluğa dönüştüren ünlü ikili ortak arkadaş gruplarıyla birlikte çıktıkları yaz kaçamağından ilk kareyi sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Set Yoğunluğuna Çabasız ve Neşeli Bir Mola

Denizin ve güneşin tadını çıkaran yakın dostlar kalabalık arkadaş gruplarıyla birlikte verdikleri bu enerjik, doğal ve samimi pozu Instagram hikayelerinde paylaştı. Taşacak Bu Deniz dizisinin gerilimli ve dramatik atmosferinin aksine gerçek hayatta oldukça neşeli ve uyumlu bir enerji sergileyen Erdem Şanlı ve Naz Sayıner'in çabasız yaz şıklıkları da hayranlarının gözünden kaçmadı. Tatilde adeta enerji depolayan ikilinin bu samimi tablosu dizinin fan sayfaları tarafından kısa sürede internet dünyasına taşındı.

Sosyal Medyada Dizi Hayranlarından Yoğun İlgi

Milyonlarca takipçisi olan genç oyuncuların bu keyifli tatil karesi paylaşıldığı andan itibaren dijital platformlarda ve magazin bloglarında geniş bir etkileşim dalgası yarattı. Dizideki karakterlerin geçmiş ve bugün bağlarını ekrana taşıyan iki ismin gerçek hayattaki bu yakınlığı hayranlarından tam not aldı. Dakikalar içinde çok sayıda beğeni ve "Harika ekip", "İyi tatiller" temalı yorumlar alan bu neşeli kare haftanın en çok konuşulan gençlik ve dizi manşetleri arasındaki yerini aldı.

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