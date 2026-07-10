Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çiftinden Müjdeli Haber: İkinci Kez Anne-Baba Oluyorlar!

Türk sinema ve televizyon dünyasının sarsılmaz karizması, her projesi ve asil duruşuyla hayran bırakan aktörü Kıvanç Tatlıtuğ ile moda dünyasının vizyoner ismi stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ cephesinden magazin dünyasını sevince boğan müjdeli bir haber geldi. 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te rüya gibi bir nikahla hayatlarını birleştiren ve örnek evlilikleriyle her zaman parmakla gösterilen gözde çift ailelerini büyütme kararı aldı. 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşayan Tatlıtuğ çifti şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Kurt Efe'ye Kız Kardeş Geliyor: Başak Dizer 5 Aylık Hamile!

Cemiyet ve magazin hayatının nabzını tutan ünlü yazar Bülent Cankurt'un haberine göre; stil ikonu Başak Dizer Tatlıtuğ'un beş aylık hamile olduğu öğrenildi. İlk çocukları Kurt Efe ile babalık ve annelik deneyimini en doğal, en çabasız haliyle yaşayan ünlü çiftin bu kez bir kız bebek beklediği iddia edildi. Erkek bebek sevincinin ardından bu kez bir kız bebek dünyasına adım atmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un bu güzel haberle adeta havalara uçtuğu ve eşinin üzerine titrediği gelen bilgiler arasında.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru: Yılın En Güzel Aile Müjdesi

Mutlu ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri çizgileriyle takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu bebek müjdesi dijital dünyada dakikalar içinde bomba etkisi yarattı. Sosyal medya platformlarında trend listelerinin zirvesine yerleşen habere çiftin hayranlarından ve sanat dünyasından binlerce tebrik mesajı ve beğeni yağdı. Kurt Efe'nin ardından aileye katılacak olan yeni üyenin heyecanı sürerken Tatlıtuğ ailesinin bu genişleme haberi haftanın en çok konuşulan en iç ısıtan magazin manşeti oldu.