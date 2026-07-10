İtalya'dan İlk Balayı Kareleri Geldi! Ayşe Şeyma Keten'den İbrahim Selim'e Romantik Not!

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın büyüleyici atmosferinde ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim'le rüya gibi bir düğünle hayatını birleştiren Ayşe Şeyma Keten balayı tatilinden ilk kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Evlilik haberleriyle magazin dünyasında büyük bir yankı uyandıran ve tebrik yağmuruna tutulan gözde çift düğünün ardından Akdeniz'in tadını çıkarmak üzere romantik bir tura çıktı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve tarzıyla dikkat çeken Ayşe Şeyma Keten derlediği balayı günlüğünü kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Keten eşi İbrahim Selim'le birlikte geçirdiği neşeli anları yansıtan fotoğrafların altına eklediği "Senin adın da aşk salatası olsun" notuyla hem takipçilerini gülümsetti hem de aşklarını bir kez daha ilan etti.

İtalya Semalarında Çabasız ve Neşeli Bir Aşk Günlüğü

İbrahim Selim'in kendine has esprili tarzına paylaştığı bu tatlı ve romantik notla esprili bir karşılık veren Ayşe Şeyma Keten'in balayı albümü kısa sürede dijital dünyada viral hale geldi. Çiftin İtalya'nın eşsiz doğasında sergiledikleri doğal, abartıdan uzak ve samimi halleri hayranlarından tam not aldı. Dijital platformlarda ve magazin bloglarında dakikalar içinde yüksek etkileşim oranlarına ulaşan fotoğraflar ikilinin ne kadar uyumlu bir çift olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal Medya Akışına Sevgi Dolu Yorumlar Yağdı

Milyonların sevgilisi İbrahim Selim ve zarif eşi Ayşe Şeyma Keten'in bu aşk dolu İtalya kareleri ünlü dostları ve hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaşımın altına "Çok mutlusunuz, nazar değmesin", "Harika bir çiftsiniz" temalı binlerce tebrik mesajı yazıldı. Özel hayatlarını gözlerden uzak ama bir o kadar da içten yaşamayı tercih eden yeni evli çiftin bu romantik "aşk salatası" kareleri haftanın en çok konuşulan magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.