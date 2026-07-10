Resul Dindar Rüzgarı: Sahneye Kızını Davet Ettiği Anlar Geceye Damga Vurdu

Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Resul Dindar Millet Bahçesi'ni dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçının kızını sahneye davet ettiği anlar alkış topladı

Resul Dindar Rüzgarı: Sahneye Kızını Davet Ettiği Anlar Geceye Damga Vurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 12:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kültür sanatı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sakarya ayağı muhteşem bir konserle coşku dolu anlara sahne oldu. Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde şehrin en gözde buluşma noktalarından biri olan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Karadeniz müziğinin güçlü ve sevilen sesi Resul Dindar sahne aldı. Kendine özgü içten yorumu ve dillerden düşmeyen Karadeniz ezgileriyle alanı dolduran on binlerce Sakaryalı müzikseveri mest eden usta sanatçı repertuvarıyla festival ziyaretçilerine unutulmaz enerji dolu bir yaz akşamı yaşattı.

Karadeniz Ezgileri Sakarya'yı Coşturdu

Konser boyunca sahnedeki sarsılmaz enerjisi, samimi ve sıcak diyaloglarıyla büyük takdir toplayan Resul Dindar müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer alan, en sevilen hit eserlerini seslendirdi. Karadeniz'in coşkulu dalgalarını ve hüzünlü yayla havasını Sakarya Millet Bahçesi'ne taşıyan sanatçının güçlü performansına alanı tamamen dolduran binlerce dinleyici gece boyunca tek bir ağızdan dev bir koro halinde eşlik etti.

Konserin En Özel Misafiri: Resul Dindar Kızını Sahneye Çıkardı

Gecenin en unutulmaz ve duygu yüklü anı ise ünlü sanatçının kızını sahneye davet etmesiyle yaşandı. Kızıyla el ele kamera ve izleyicilerin karşısına geçerek festival alanını dolduran kalabalığı selamlayan Resul Dindar hem kendisi duygusal anlar yaşadı hem de müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı. Baba-kızın sahnedeki bu samimi ve sevgi dolu buluşması alanı dolduran Sakaryalılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Dijital dünyada ve magazin ayfalarında da kısa sürede geniş yankı uyandıran bu özel konser Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin hafızalara kazınan en yüksek etkileşimli performanslarından biri olarak haftanın magazin ve kültür-sanat manşetlerindeki yerini aldı.

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