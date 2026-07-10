Müzik Dünyasında Yılın Düeti! Sibel Can ve Eypio Kıyamam'la Listeleri Sallamaya Geldi!

Türk müziğinin buğulu ve güçlü sesi Sibel Can'la rap dünyasının kendine has tarzıyla kitleleri peşinden sürükleyen ismi Eypio tam sekiz yıllık uzun bir aranın ardından yeniden aynı iddialı projede bir araya geldi. Hatırlanacağı üzere ikili 8 yıl önce yayınladıkları "Diken mi Gül mü" düetiyle muazzam bir başarı yakalamıştı. O dönemden bugüne müzikseverlerin hafızasında yer eden bu güçlü ortaklık bugün itibarıyla Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlanan yeni hit şarkıları Kıyamam'la ikinci kez taçlandı.

Modern altyapısı ve kalbe dokunan melodisiyle bu yazın en çok konuşulacak projesi olmaya aday Kıyamam iki farklı müzik türünün kusursuz uyumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Söz ve Müzik Eypio İmzalı

Duygusal hikayesiyle dinleyenleri ilk saniyeden itibaren yakalayan şarkının söz ve müziği Eypio'nun imzasını taşırken modern ve dinamik düzenlemesini ise Umut Timur üstlendi. Projenin sadece işitsel değil görsel dünyası da en az şarkı kadar iddialı tasarlandı. Yönetmenliğini Melih Kundakçıoğlu'nun üstlendiği video klibin ve Gabriel Vorbon tarafından gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerinin en dikkat çekici unsurlarından biri Sibel Can'ın yenilenen tarzı oldu.

Yeni jenerasyonun günlük kombinlerinden ve sokak modasından ilham alınarak hazırlanan stil çalışmasında usta sanatçının yıllardır özdeşleşen klasik zarafeti, günümüzün genç, doğal ve zahmetsiz şıklık anlayışıyla yeniden yorumlandı. Projeye özel tasarlanan tırnak uygulamaları ve bütüncül stil detayları klibin modern kimliğini net bir şekilde zirveye taşıdı.

Sanatçılardan İlk Açıklamalar

Kıyamam projesinin kendisinde yarattığı heyecanı dile getiren Sibel Can, Eypio'yla yeniden stüdyoya girmekten büyük keyif aldığını şu sözlerle özetledi:

"Bence herkes Kıyamam'la birlikte yazın geldiğini hissedecek. Eypio'yla yeniden aynı müzik yolculuğunda buluşmak benim için çok keyifliydi. Bu güzel yolculuğu böylesine güçlü bir şarkıyla taçlandırdığımız için çok mutluyum."

Eypio ise Türk müziğinin efsane sesiyle yeniden çalışmanın gururunu şu samimi cümlelerle aktardı:

"Sibel Can sesi ve yorumuyla Türk müziğinin en özel isimlerinden biri. Yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmak benim için büyük mutluluk. Kıyamam'ın dinleyen herkesin kalbine dokunacağına ve bu yazın en sevilen şarkılarından biri olacağına inanıyorum."

Müzikal uyumları ve sarsılmaz enerjileriyle iki başarılı sanatçının ortaklığı, bugün video klibiyle eş zamanlı olarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Dijital platformlarda dakikalar içinde yüksek etkileşim oranlarına ulaşan Kıyamam haftanın en güçlü müzik manşeti olarak listelere zirveden giriş yaptı.