Gamze Erçel ve Caner Yıldırım Çiftinden Yaz Esintisi: 5 Aylık Hamile Annenin Tatil Günlüğü

Sosyal medyanın en sevilen ve samimi aile yaşantısıyla milyonları peşinden sürükleyen dijital içerik üreticisi Gamze Erçel ikinci kez anne olmaya hazırlanırken hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hayranlarına ikinci bebek müjdesini veren ve şimdilerde 5 aylık hamile olan güzel anne eşi Caner Yıldırım ile birlikte çıktıkları yaz tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. İlk çocukları Mavi ile ebeveynliğin en doğal halini tüm dünyayla paylaşan gözde çift ailelerine katılacak yeni üye öncesi deniz ve güneşin tadını çıkararak adeta enerji depoluyor.

Belirginleşen Karnıyla Çabasız Gamze Erçel Şıklığı

Kişisel Instagram hesabı üzerinden ardı ardına tatil albümü yayınlayan Gamze Erçel belirginleşen karnıyla verdiği pozlarla kısa sürede internet dünyasında adeta bir beğeni tsunamisi yarattı. Hamilelik sürecindeki zarif, dingin ve parıldayan aurasını yansıtan uçuş uçuş yazlık elbiseleri ve minimal aksesuarlarıyla dikkat çeken Erçel stilinden ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı. Eşi Caner Yıldırım ile birlikte verdikleri samimi ve aşk dolu pozlar ise takipçileri tarafından kısa sürede binlerce yorum ve tebrik mesajıyla karşılandı.

Sosyal Medya Akışı Tebrik Yağmuruna Tutuldu

Gözlerden uzak ama takipçileriyle hep iç içe sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin bu son tatil serisi magazin sayfalarının ve bloglarının en çok paylaştığı içerikler arasına girdi. Başta kız kardeşi Hande Erçel olmak üzere cemiyet ve dijital dünyanın tanınan simalarından da fotoğraflara emojili destek gecikmedi. İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin bu neşeli ve huzurlu sahil günlüğü haftanın en çok konuşulan iç ısıtan magazin ve sosyal medya manşetleri arasındaki sarsılmaz yerini aldı.