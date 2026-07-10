Gamze Erçel ve Caner Yıldırım Çiftinden Yaz Esintisi: 5 Aylık Hamile Annenin Tatil Günlüğü

İkinci bebeğine 5 aylık hamile olan Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım ile çıktığı yaz tatilinden belirginleşen karnıyla yeni pozlar paylaştı. Fotoğraflara beğeni yağdı.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım Çiftinden Yaz Esintisi: 5 Aylık Hamile Annenin Tatil Günlüğü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 12:50

Sosyal medyanın en sevilen ve samimi aile yaşantısıyla milyonları peşinden sürükleyen dijital içerik üreticisi Gamze Erçel ikinci kez anne olmaya hazırlanırken hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hayranlarına ikinci bebek müjdesini veren ve şimdilerde 5 aylık hamile olan güzel anne eşi Caner Yıldırım ile birlikte çıktıkları yaz tatilinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. İlk çocukları Mavi ile ebeveynliğin en doğal halini tüm dünyayla paylaşan gözde çift ailelerine katılacak yeni üye öncesi deniz ve güneşin tadını çıkararak adeta enerji depoluyor.

Belirginleşen Karnıyla Çabasız Gamze Erçel Şıklığı

Kişisel Instagram hesabı üzerinden ardı ardına tatil albümü yayınlayan Gamze Erçel belirginleşen karnıyla verdiği pozlarla kısa sürede internet dünyasında adeta bir beğeni tsunamisi yarattı. Hamilelik sürecindeki zarif, dingin ve parıldayan aurasını yansıtan uçuş uçuş yazlık elbiseleri ve minimal aksesuarlarıyla dikkat çeken Erçel stilinden ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı. Eşi Caner Yıldırım ile birlikte verdikleri samimi ve aşk dolu pozlar ise takipçileri tarafından kısa sürede binlerce yorum ve tebrik mesajıyla karşılandı.

Sosyal Medya Akışı Tebrik Yağmuruna Tutuldu

Gözlerden uzak ama takipçileriyle hep iç içe sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin bu son tatil serisi magazin sayfalarının ve bloglarının en çok paylaştığı içerikler arasına girdi. Başta kız kardeşi Hande Erçel olmak üzere cemiyet ve dijital dünyanın tanınan simalarından da fotoğraflara emojili destek gecikmedi. İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin bu neşeli ve huzurlu sahil günlüğü haftanın en çok konuşulan iç ısıtan magazin ve sosyal medya manşetleri arasındaki sarsılmaz yerini aldı.

Benzer Haberler
İtalya'dan İlk Balayı Kareleri Geldi! Ayşe Şeyma Keten'den İbrahim Selim'e Romantik Not! İtalya'dan İlk Balayı Kareleri Geldi! Ayşe Şeyma Keten'den İbrahim Selim'e Romantik Not!
Resul Dindar Rüzgarı: Sahneye Kızını Davet Ettiği Anlar Geceye Damga Vurdu Resul Dindar Rüzgarı: Sahneye Kızını Davet Ettiği Anlar Geceye Damga Vurdu
Taşacak Bu Deniz Setinden Ege Sahillerine! Naz Sayıner ve Erdem Şanlı'dan Sürpriz Poz! Taşacak Bu Deniz Setinden Ege Sahillerine! Naz Sayıner ve Erdem Şanlı'dan Sürpriz Poz!
Müzik Dünyasında Yılın Düeti! Sibel Can ve Eypio Kıyamam'la Listeleri Sallamaya Geldi! Müzik Dünyasında Yılın Düeti! Sibel Can ve Eypio Kıyamam'la Listeleri Sallamaya Geldi!
Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı: İstanbul'da Görkemli Nişan Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı: İstanbul'da Görkemli Nişan
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çiftinden Müjdeli Haber: İkinci Kez Anne-Baba Oluyorlar! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çiftinden Müjdeli Haber: İkinci Kez Anne-Baba Oluyorlar!
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı