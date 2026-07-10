Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı: İstanbul'da Görkemli Nişan

Türk televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından İki Aile dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle hafızalara kazınan ve son yıllardaki güçlü projeleriyle rüştünü ispatlayan başarılı oyuncu Doğaç Yıldız özel hayatında mutlu bir döneme adım attı. Bir süredir gözlerden uzak, huzurlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Başak Çoruh'la evlilik yolunda ilk resmi adımı atan 34 yaşındaki karizmatik aktör aile arasında düzenlenen sıcak bir törenle nişanlandı.

Geçtiğimiz mart ayında çıktıkları gizemli ve romantik Mısır tatili sırasında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan ve "Evet" yanıtını alan Doğaç Yıldız bu kez İstanbul'da ailelerinin ve en yakın dostlarının katıldığı samimi bir organizasyonla nişan yüzüklerini taktı.

"Yaşanacaktı, Yaşandı..." Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Mutlulukları gözlerinden okunan gözde çift yüzüklerin takıldığı o özel ve çabasız şıklık barındıran anlara ait görüntüleri kişisel Instagram hesapları üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Doğaç Yıldız dijital dünyada kısa sürede büyük ilgi gören bu nostaljik ve asil nişan albümünün altına şu anlamlı ve net notu düştü:

"Yaşanacaktı, yaşandı. Desteğini ve varlığını esirgemeyen herkese teşekkürler."

İki Aile'nin Efe'si Büyüdü, Yuva Kuruyor

Henüz çocuk yaşlardayken adım attığı setlerde 2006-2008 yılları arasında ekranları kasıp kavuran İki Aile dizisindeki performansıyla milyonların sevgilisi olan Doğaç Yıldız'ın bu mutlu gününe eski rol arkadaşlarından ve sanat camiasından da tebrik yorumları gecikmedi. Sakin, net ve dengeli çizgileriyle takdir toplayan Doğaç Yıldız ve Başak Çoruh çifti sergiledikleri bu asil ve sevgi dolu nişan tablosuyla haftanın en çok konuşulan magazin ve internet manşetleri arasındaki yerini aldı.