"Taşacak Bu Deniz" Setinde Aşk İddialarına Burcu Cavrar’dan Net Yanıt!

Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları Burcu Cavrar ve Onur Dilber sevgili mi? Burcu Cavrar'ın Onur Dilber hakkındaki aşk iddialarına verdiği yanıt ve Hicran-Gezep karakterleri arasındaki partnerlik enerjisi hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi : 14-03-2026 15:16

TRT 1’in Karadeniz fırtınası estiren dizisi "Taşacak Bu Deniz", bu kez reytingleriyle değil, set arkasından gelen aşk dedikodularıyla gündeme oturdu. Dizide Hicran Hemşire karakterine hayat veren Burcu Cavrar ile Gezep (Süleyman Varoğlu) karakterini canlandıran Onur Dilber'in gerçek hayatta aşk yaşadığı iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

 "Biz Sadece Arkadaşız"

Kulislerde ve sosyal medyada hızla yayılan, ikilinin birbirlerinin paylaşımlarına bıraktığı kalp emojileriyle alevlenen "set aşkı" haberlerine ilk açıklama Burcu Cavrar’dan geldi. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan güzel oyuncu, aralarında romantik bir bağ olmadığını kesin bir dille ifade etti:

"Öyle bir şey yok. Biz sadece arkadaşız ve birbirimizi çok seviyoruz. Ekranda yansıyan o güzel enerji, tamamen partner olarak yakaladığımız uyumdan kaynaklanıyor."

"Gezep" ve "Hicran" Uyumu Tam Not Almıştı

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı dizide, Onur Dilber’in hayat verdiği delifişek Gezep ile yalnızlığıyla bilinen Hicran Hemşire’nin sahneleri izleyici tarafından oldukça beğenilmişti. İkilinin ekrandaki bu "partner enerjisi", hayranlarının onları gerçek hayatta da yakıştırmasına neden olmuştu.

