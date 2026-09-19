Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Afiş Çekimlerinden Renkli Kareler! Kamera Arkası Kahkahaya Boğuldu

Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon afiş çekimlerinden kahkaha dolu kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Setin neşeli anları haberimizde.

Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Afiş Çekimlerinden Renkli Kareler! Kamera Arkası Kahkahaya Boğuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 15:48

Yeni sezonu izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen ekranların iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz 2. sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizinin merakla beklenen afiş çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çekimlerin ardından yayınlanan resmi kamera arkası görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Tüm oyuncu kadrosunun ve teknik ekibin bir araya geldiği renkli çekimlerde ekibin neşeli ve uyumlu halleri yeni sezon öncesinde izleyicilere büyük bir moral verdi.

Sette Kahkahalar Havada Uçuştu

Yayınlanan kamera arkası görüntülerinde dizinin başrol oyuncularının ve ekibin çekim aralarındaki samimi diyalogları ile eğlenceli anları dikkat çekti. Yeni sezonun afiş konsepti için kamera karşısına geçen oyuncular şık tarzları ve yüksek enerjileriyle göz doldurdu. Yoğun geçen çekim maratonuna rağmen neşelerinden ödün vermeyen ekibin kahkahalarla dolu anları setteki dostluk ve aile ortamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni Sezon Öncesi Hayranlara Büyük Moral

Kamera arkası video ve fotoğraflarının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından dizinin sadık takipçileri paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Ekibin birbirleriyle olan güçlü uyumunu gören izleyiciler "Yeni sezon bomba gibi geliyor", "Ekibin enerjisi ekrana da yansıyacak" ve "Afişi sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorumda bulundu. Yayınlanan bu neşeli görüntüler yeni sezonda yaşanacak fırtınalı hikaye öncesinde heyecanı doruğa tırmandırdı.

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