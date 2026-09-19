Melis İşiten Serbest Bırakıldıktan Sonra Sessizliğini Bozdu

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Melis İşiten açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun olay yaratan sözleri ve detaylar haberimizde.

Melis İşiten Serbest Bırakıldıktan Sonra Sessizliğini Bozdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 15:46

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde gözaltına alınan ünlü oyuncu Melis İşiten Emniyet ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye dahi sevk edilmeden serbest bırakıldı. Yaşanan sıcak gelişmenin ardından evine ve kızının yanına dönen güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Soruşturma sürecinde kolluk kuvvetlerine son derece yardımcı olduğunu belirten İşiten test sonuçlarına dair içinin tamamen rahat olduğunu ifade etti.

Kızımla Yaşadığım Evimden Alındım

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyon anını ve sonrasında yaşanan hukuki süreci tüm şeffaflığıyla aktaran Melis İşiten kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarmadığını vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin detaylarına değinen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar hepimizin uzun süredir bildiği bir operasyon kapsamında dün sabah erken saatlerde kızımla baş başa yaşadığım evimden alındım. Kolluk kuvvetlerimize telefonumu ve tüm şifrelerimi direkt olarak verdim."

Çıkacak Sonuçlarla İlgili En Ufak Bir Şüphem Yoktur

İfadesinin alınmasının ardından prosedür gereği Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini belirten başarılı aktris istenen testleri eksiksiz verdiğini ve ardından serbest kaldığını duyurdu. Test sonuçlarından emin olduğunu vurgulayan İşiten mesajını şu sözlerle tamamladı:

"İfadem alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda istenen testleri vererek mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldım. Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur. Bütün gün nezaketiyle görevlerini yapan jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Akşam saatlerinde kızımın yanına evime döndüm. Gün boyunca ailemizin yanında olan avukatlar vasıtasıyla bana ulaşmaya çalışan tüm dostlarıma teşekkür ederim."

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