Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Aylardır Kapalı Olan Hesaplarını Açtı!

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra hesaplarını kapatan Feyza Civelek sosyal medyaya döndü. Diziye dönüş iddiaları ve detaylar haberimizde.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Aylardır Kapalı Olan Hesaplarını Açtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 14:56

Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca canlandırdığı Nilay karakteriyle hafızalara kazınan Feyza Civelek haftalar süren sessizliğini bozdu. Yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığının açıklanmasının ardından olaylı bir şekilde dizinin kadrosundan çıkarılan ve fenomene dönüşen karakterine veda etmek zorunda kalan ünlü oyuncu radikal bir kararla tüm sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Diziye veda ettikten sonra uzun süre kabuğuna çekilen yetenekli oyuncu kapalı tuttuğu sosyal medya hesaplarını yeniden açarak takipçileriyle buluştu.

Sessizliğini Sosyal Medyada Bozdu: Makedonya Tatilinden Paylaşımlar Geldi

Aylardır dijital mecralardan ve magazin basınından tamamen uzak duran Feyza Civelek'in sosyal medyaya dönüş hamlesinin zamanlaması büyük dikkat çekti. Hesaplarını aktif hale getiren ünlü oyuncu Makedonya tatilinde çekilen renkli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz günlerde içerik üreticisi İremsu Kamber'in videosunda ortaya çıkan ve Nilay'ın viral olan repliklerinden birini seslendiren Civelek bu paylaşımın hemen ardından kendi kişisel hesaplarını da açarak uzun süren inziva dönemine resmi olarak son vermiş oldu.

Diziye Geri Mi Dönüyor? Kulisler Hareketlendi!

Beşinci sezonu Nilay karakteri olmadan başlayan ve kadroda ciddi değişikliklere giden dizide Feyza Civelek'in sosyal medyaya tam da bu dönemde geri dönmesi televizyon kulislerini hareketlendirdi. Ünlü oyuncunun diziye yeniden katılabileceği yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede yayılırken hayranları paylaşım altına heyecan dolu yorumlar bıraktı. Ancak oyuncunun dizideki akıbetine ve ekrana dönüp dönmeyeceğine ilişkin yapımcı Gold Film cephesinden ya da Civelek'ten henüz resmi ve doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

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