Sevdam Karadeniz Dizisinde Şok Ayrılık! Ece Dizdar Kadrodan Ayrıldığını Duyurdu

Yeni yayın döneminde ekranlara damga vurmaya hazırlanan ve Karadeniz'in o büyüleyici atmosferinde çekilmesi planlanan iddialı yapım Sevdam Karadeniz daha sete çıkmadan sürpriz bir ayrılık haberiyle çalkalandı.

Türk tiyatrosu ve ekranların başarılı oyuncusu Ece Dizdar çekimlerine başlanması iple çekilen projeden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir paylaşımla duyurdu. Dizinin ilk açıklanan kadrosunda yer alan tecrübeli ismin bu veda kararı projeyi merakla bekleyen dizi tutkunları arasında epey şaşkınlık yarattı.

Yollarımızı Ayırdık

Sosyal medya platformu üzerinden son derece net ve kısa bir açıklama yayınlayan Ece Dizdar ayrılık kararını takipçileriyle paylaştı. Şıklığını ve zarafetini koruyan bir dille ekibe başarılar dileyen ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevdam Karadeniz dizisiyle yollarımızı ayırdık. Diziye yayın hayatında başarılar diliyorum."

Ayrılığın perde arkasındaki asıl sebep veya usta oyuncunun masasında yeni bir proje olup olmadığı şimdiden merak konusu oldu.

Yıldızlarla Dolu Kadroda Kartlar Yeniden Dağıtılıyor!

Güçlü senaryosu ve Karadeniz dokusuyla sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Sevdam Karadeniz kadrosundaki usta ve genç isimlerle dikkat çekiyordu. Ece Dizdar'ın bu ani vedası sonrası gözler ister istemez projenin oyuncu kadrosuna çevrildi.

Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan ve Mustafa Kırantepe gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan yapım ekibinin Dizdar'ın boşalan rolü için nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. Bakalım Karadeniz cephesinden yakın zamanda yeni bir transfer müjdesi gelecek mi?