Aleyna Tilki’nin Sahne Kostümü Sosyal Medyayı Salladı! "Bez Bağlamış Gibi"

Müzik dünyasındaki iddialı çıkışları ve polemik yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki bu kez konser stiliyle olay yarattı. Müzik sektöründe engellendiğini ve sahnelerden uzaklaştırılmaya çalışıldığını dile getirerek sık sık sitem eden ünlü şarkıcı meslek hayatının 10. yılına özel olarak başlattığı Kırlar Turnesi kapsamında Ankara'da sevenleriyle buluştu. Başkentteki ikinci konserinde sahneye çıkan Tilki tercih ettiği radikal ve iddialı sahne kostümüyle izleyenleri şaşkına çevirirken konser sonrası sosyal medyada adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

Transparan Detaylar Ve Taşlı Büstiyer Tercihi Dikkat Çekti

Ankara konserinde sıra dışı bir stil tercih eden Aleyna Tilki sahneye beyaz ve transparan detayların ön planda olduğu katmanlı bir kombinle çıktı. Işıltılı taş işlemeli büstiyerini beyaz mini şort ve üzerine giydiği transparan katlı etekle tamamlayan ünlü sanatçı tarzını dantel ve jartiyer detaylı çoraplar ile taşlı yüksek topuklu ayakkabılarıyla taçlandırdı. Ancak popçunun kombini kadar eteğinin arka kısmında yer alan kabarık ve katmanlı kumaş detayı konseri izlemeye gelenlerin dikkatinden kaçmadı.

Sahne Değil Yatak Odası Tarzı Yorumları Yağdı

İç çamaşırı esintileri taşıyan bu iddialı stil, sosyal medya kullanıcılarından ve magazin takipçilerinden geçer not alamadı. Sahne performansından çok tercih ettiği kıyafetle konuşulan Aleyna Tilki için dijital platformlarda eleştiri okları peş peşe geldi.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının fotoğraflarının altına "Sahne değil yatak odası tarzı bu", "Hazırlanmayı unutup giyinmeden gelmiş", "Gecelikle sahneye çıkmak da moda oldu" ve özellikle kıyafetin arka kısmı için "Adeta bez bağlamış gibi" şeklinde sert yorumlar yağdırdı.