“Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu” başlıyor!

YEPYENİ BİR HİKAYE

Alzheimer hastası olan babasının aksine ilginç bir hafıza yeteneğine sahip olan ve babası için adalet arayan Umut’un hikayesi, “Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu” ikinci sezonuyla ekrana geliyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir ile birlikte güçlenen kadrosu ve yepyeni hikayesiyle sezona başlayacak yapımda iki kadın avukatı canlandıran Yüsra Geyik ve Hande Doğandemir samimi açıklamalarda bulundu.

FAZLA SÜRPRİZLİ BİR HİKAYE

Yüsra Geyik, oyunculuk performansı yüksek isimler ile oynamanın çok keyifli olduğuna değinerek “Ekipte olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum ve bu sezon için çok heyecanlıyım. Hikayemiz bizim için de fazla sürprizli ilerliyor. Hangi karakterin başına ne geldiği, gelen olaylar karşısında ne tepki verdiği asla belli değil. Çok içimize sinen bir bölüm ile açılış yapacağız.” dedi.

TAKİP ETTİĞİM DİZİNİN PARÇASIYIM

Son dönemde kariyerine daha çok sinema filmleri ve tiyatro oyunları ile devam eden ve iki yıl aranın ardından ekranlara dönen Hande Doğandemir, “Yeniden Kanal D’de olmak gerçekten çok heyecan verici. Takip ettiğim bir dizinin parçası olmaktan da açıkçası çok mutluyum. Çok içime sinen bir şey olsun diye de bekledim. Hem projeye hem de Güneş karakterine hakikaten çok heyecanlandım.” diye konuştu.

BÜYÜK OYUNUN, BÜYÜK KADROSU

“Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu”’nun yapımını MF Yapım, yönetmenliğini Volkan Keskin üstleniyor. Dizinin senaryosunu da Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yeni sezonda da adından söz ettirecek dizinin kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

HER ÇARŞAMBA KANAL D’DE

Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan Taş Kâğıt Makas: Hayatın Oyunu yeni sezonda da her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.