Taş Kağıt Makas'ta kartlar yeniden dağıtıldı

Kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip ve Anıl Taşezen gibi usta isimlerin yer aldığı MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nda kartlar yeniden dağıtılmaya başladı.

Fecir, (Burak Yörük) görkemli doğum günü partisine Rüya’yla (Yüsra Geyik) birlikte Umut’un (Ekin Koç) da katıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. İkilinin arasındaki soğuk savaş tüm hızıyla sürerken; Umut’un Fecir için hazırladığı sürpriz, doğum gününe damgasını vurdu. DJ setinin başına geçen Umut, Büşra’nın ölmeden önce yorumladığı duygu yüklü şarkıyı açtı. Tüm dengesi alt üst olan Fecir, arkadaşı Erdem’in Rüya hakkında söylediği uygunsuz lafları da duyunca öfkesine yenik düştü ve herkesin içinde tehditler savurarak üzerine saldırdı. Ertesi sabah partinin gerçekleştiği plazanın bahçesinde Erdem’in ölü bulunması ise bütün okları Fecir’e yöneltti. Bu şüpheli ölüm dosyasında maktulün Emirkıranlar’a ait bir plazanın bahçesinde bulunduğunu öğrenen Savcı Süreyya (Hande Ataizi), dosyayı yardımcısı Alev’e (Serra Arıtürk) verdi. Olay yerinde inceleme yapan Alev, Fecir ve Azad’ı Erdem Kubilay’ın ölümünün baş şüphelileri olarak gözaltına aldırdı.

FECİR’İN ZOR SEÇİMİ

Harun, (Ozan Güven) olayla ilgili hiçbir şey hatırlamayan Fecir’e ancak o geceyi bilen, her detayı hatırlayan Umut’un onu bu işten sıyırabileceğini söyledi. Köşeye sıkışan Fecir, Umut’tan yardım istedi ama Umut, “Sana çölde bir damla bile su yok” diyerek Fecir’in ona yaptığı tüm teklifleri reddetti. Bu esnada Fecir’i gören ve onu daha önce hapishanede ziyaret ettiğini hatırlayan Rıza (Bülent Seyran), aniden fenalaştı. Babası için vaktin daraldığını anlayan Umut, düşmanı Fecir’in avukatlığını üstlendi ve “Ben seni bu işten kurtarırım şayet sen de istediğim şeyi bana verirsen” diyerek ona bir anlaşma teklif etti. Fecir’den babasının tahliye olmasının önündeki engellerin kaldırmasına yardımcı olmasını talep eden Umut, aynı zamanda Harun Yakar’ı bitirmesini ve ona sağladığı tüm imkânları geri çekmesini istedi.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Geçmişte babasını kaybettiği kazada Umut’la kaderlerinin bağlandığını fark eden Harun, tarihin tozlu sayfalarını yeniden açtı. Olayla ilgili aydınlanması gereken noktaların olduğunu bilen Harun, bu kazayı derinlemesine araştırmaya başladı. İstediği sonuçlara bir türlü ulaşamayan Harun, acılı ortak geçmişlerini Umut’la paylaşmak istedi. Günlerdir Harun Yakar’dan kaçan Umut, konunun ailesiyle ilgili bir durum olduğunu öğrenince onunla buluştu. İkilinin kader ortaklığı ve geçmişlerine dair yaptığı duygu yüklü konuşma ise izleyicileri derinden etkiledi.

YOKSA RÜYA KATİL Mİ?

Umut, Alev ve Fecir’i bir araya getiren duruşmada; Erdem Kubilay’ın intihar ettiğini ileri sürerken, Alev ise dosyadaki kanıtlar doğrultusunda bunun bir intihar vakası olmadığını ve Erdem’in kasıtlı olarak binadan atıldığını iddia etti. Umut bu iddia karşısında sessiz kalınca; Bünyamin, Rıza için verdikleri sözün geri alınmasını emretti ve polisler Rıza’yı cezaevine götürmek için hastaneye gitti. Herkes Umut’un Fecir’e bir oyun oynadığını düşünürken, Umut mahkemeye sürpriz bir tanık davet etti. Duruşmadan önce, Fecir’e saplantılı bir şekilde takıntılı olan Sude’nin beyanlarındaki eksikleri fark eden Umut’un, onunla konuştuğu ve gerçekleri anlatması için onu ikna ettiği ortaya çıktı. Sude’nin tanıklığından sonra Fecir’in Erdem’i öldürmediği kanıtlansa da davanın seyrini değiştiren asıl hamleyi Alev yaptı. Erdem’in ölü bulunduğu gece olay yerine Rüya’nın geri döndüğünü güçlü kanıtlarla mahkemeye sunan Alev, Rüya’nın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme salonundakiler bu bilgiyle şoke olurken, bu cinayette Rüya ve Azad’ın bir parmağının olup olmadığı ise izleyiciler için büyük merak konusu oldu.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.