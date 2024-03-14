Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi

Kanal D'nin yeni dizisi "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu"nda, yakın arkadaşının 22 yaşındaki kızını öldürdüğü iddiasıyla cezaevine konulan Rıza'nın, oğlu Umut'a yönelik "Ayakkabılarımı kapının önüne koy ki; seni yalnız sanmasınlar" sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Umut'un babasını cezaevinden kurtaracak tek umudu olan Avukat Harun Yakar'ın davayı son anda satması ise büyük bir sürprizle geceye damgasını vurdu.

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-03-2024 13:25

Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan MF Yapım imzalı dizi "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu"nun üçüncü bölümü, duygusal sahneleriyle izleyicileri etkiledi. Bu bölümde, Umut ve babasının yaşadığı ihanet seyircileri derinden sarsarken, Avukat Harun Yakar'ın Umut'u ve babasını yarı yolda bırakması büyük bir sürprizdi. Harun Yakar'ın hareketi sonucunda Rıza'nın suçsuzluğu kanıtlanamadı ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Umut'un çaresizliği karşısında yaşadığı duygusal anlar, seyircinin gözyaşlarını tutamadığı bir sahneydi.

Babasını kurtarmak için mücadele eden Umut'un, Avukat Harun Yakar tarafından ihanete uğraması, seyircinin yüreğini burktu. Fecir Emirkıran'ın babasının talimatıyla tüm delillerin karartılması sonucunda Rıza'nın suçsuzluğunun kanıtlanamaması büyük bir hüsran yaşattı. Mahkeme salonunda yaşananlar ve Umut'un Harun Yakar'a karşı hissettiklerini ifade ettiği anlar, seyircinin içini parçaladı.

Dizinin üçüncü bölümünde, Harun Yakar'ın babasının ölümü ve Umut'un ailesinin aynı kaza sonucunda hayatını kaybetmesi gibi büyük sırlar açığa çıktı. Bu sürpriz gelişmeler, ilerleyen bölümlerde dizinin daha da derinleşeceğini işaret ediyor.

 

Umut'un babası Rıza'yı ziyaret ettiği ve ona baba şefkatiyle yaklaştığı sahneler, izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı anlardı. Rıza'nın Umut'a olan sevgi dolu yaklaşımı, özellikle "Benim siyah ayakkabılarım var ya evde, onların kapının önüne koy, seni evde yalnız sanmasınlar." sözleriyle izleyicilerin yüreklerini dağladı.

Dizinin final sahnesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Umut'un Ankara'dan İstanbul'a dönüşü ve Emirkıran Plaza'nın önünde verdiği kararlı sözler, dizinin heyecanını doruğa çıkardı. Sosyal medyada da oldukça konuşulan final sahnesi, dizinin gelecek bölümlerinin merakla beklenmesine neden oldu.

"Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları Kanal D'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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