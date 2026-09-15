Tartışmaların Kadını Biricik Suden Yine Devrede! "Çocuk Viyaklamasına Dayanamam"

Usta müzisyen Mazhar Alanson ile 2003 yılından bu yana sürdürdüğü evliliği, tescilli moda tasarımları, disiplinli vücut geliştirme ve spor rutiniyle adından sıkça söz ettiren Biricik Suden magazin gündemini sarsan tavizsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kendine has keskin üslubu, spor salonundan paylaştığı fit görüntüleri ve doğrudan söylemleriyle tanınan ünlü isim katıldığı bir röportajda çocuk ağlaması hakkındaki radikal fikirlerini dile getirerek yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"Çocuk Ağlamasına Hiç Dayanamam"

YouTuber Esra Ceyhan'ın yayınına konuk olan Biricik Suden kendisine yöneltilen "Hayatta sizi en çok ne rahatsız eder?" sorusuna hiç duraksamadan net bir yanıt verdi. Çocuk seslerine karşı hassasiyetini dile getiren Suden "Çocuk viyaklaması en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam" ifadelerini kullandı.

Suden'in bu samimi ancak bir o kadar da tartışmaya açık sözleri sosyal medyada kısa sürede yayınlanarak binlerce izlenmeye ulaştı. Kendisinin de çocuk sahibi olmadığını her fırsatta dile getiren ünlü tasarımcının bu çıkışı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir kesim Suden'in dürüstlüğünü savunurken bir kesim de üslubunu sert bularak eleştiri yağmuruna tuttu.

Kas Gelişimi Ve Çocuk Açıklamaları Da Olay Olmuştu

Biricik Suden'in toplumsal konular ve aile yaşamı üzerine yaptığı cesur ve aykırı açıklamalar bununla da sınırlı değil. Ünlü isim daha önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından tepkisiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilince "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" cevabını vermiş bu sözleri üzerine şarkıcı Demet Akalın'dan "Toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik!" şeklinde sert bir tepki almıştı.

Daha önce Balçiçek İlter'in programında neden çocuk sahibi olmadığını açıklarken kullandığı "Sıkıldığımda terk edebileceğim şeyleri seviyorum... Ben o ihaleye hiç girmeyeyim" şeklindeki ifadeleriyle de uzun süre tartışılan Suden "çocuk viyaklaması" çıkışıyla magazin dünyasında yine en çok konuşulan isimlerin başında yer almayı başardı.