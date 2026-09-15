Fulya Zenginer'den Yıllar Sonra Gelen Şok Set İtirafı: "Beni Harcadılar!"

Fulya Zenginer katıldığı programda sette uğradığı haksızlığı anlattı. Sorumsuz oyuncuyu korumak için kendisinin harcandığını söyleyen oyuncunun açıklamaları haberimizde.

Fulya Zenginer'den Yıllar Sonra Gelen Şok Set İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 17:37

Ekranların sevilen isimlerinden güzel oyuncu Fulya Zenginer katıldığı bir dijital programda geçmişte set ortamında yaşadığı haksızlıkları ve mesleki mağduriyetini ilk kez tüm açıklığıyla paylaştı. YouTube platformunda yayınlanan Tümay Özokur'la Zor Sorular programına konuk olan ünlü oyuncu bir dizi çekimi sırasında sorumsuz davranan rol arkadaşı yüzünden nasıl hedef tahtasına oturtulduğunu anlattı. Zenginer'in set arkasında yaşanan kayırmacılığı ve uğradığı iftirayı gözler önüne seren çarpıcı açıklamaları magazin ve dizi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"Sabaha Kadar İçip Sete Gelmedi, Fatura Bana Kesildi"

Sektörde yaşadığı zorlukları samimiyetle dile getiren Fulya Zenginer izinli olduğu bir günde rejinin aniden kapısına dayanmasıyla başlayan olaylar silsilesini şu sözlerle aktardı:

"Bir tane oyuncu sabaha kadar içiyor. O gün sete gelemiyor. Ertesi gün benim off (izin) günüm. Böyle saçıma yağ falan yapmışım. Kapıma dayanıyor reji 'Seni almamız lazım' diyor. Ben de 'Gelirim ama saçım yağlı, su kesik' diyorum, ne yapacağımı bilmiyorum."

İzin gününde olmasına ve yaşadığı teknik aksaklıkları açıkça belirtmesine rağmen set ekibinin çözüm üretmek yerine kendisini hedef aldığını belirten güzel oyuncu arkasından çevrilen oyunu sonradan öğrendiğini vurguladı.

"Birlikte İçtiği Adamı Korumak İçin Beni Harcadılar"

Kendisini set ortamında bir anda mağdur konumda bulan yetenekli oyuncu olayın yapımcıya tamamen farklı ve çarpıtılarak aksettirildiğini ifade etti. Sorumsuz meslektaşının ve onu kayıran set çalışanlarının kendi hatalarını örtmek için suçu üzerine attıklarını söyleyen Zenginer sitemini şu ifadelerle sürdürdü:

"Sonra da 'Fulya sete gelmedi' demişler yapımcıya. O kişi birlikte içtiği, yattığı kalktığı adamı korumak için beni harcıyor orada."

Açıklamalarıyla setlerdeki adaletsizliği ve profesyonellikten uzak ilişkilerin oyuncular üzerinde yarattığı baskıyı bir kez daha gündeme taşıyan Fulya Zenginer'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim aldı. Takipçileri ve hayranları ünlü oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

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