Mabel Matiz İsmi Nereden Geliyor? Hikayesi Ne?

Gerçek adı Fatih Karaca olan ünlü sanatçı Mabel Matiz'in ismi edebi bir romandan geliyor. Bu isim onun iç dünyasını yansıtıyor.

Mabel Matiz İsmi Nereden Geliyor? Hikayesi Ne?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2026 17:40

Mabel Matiz adı Türk müziğinin en dikkat çekici sahne isimlerinden. Gerçek adı Fatih Karaca olan sanatçı, yalnızca müziğiyle değil, kendine özgü sahne kimliğiyle de yıllardır adından söz ettiriyor. "Mabel Matiz" isminin bir kısmı edebiyattan bir kısmıysa farklı bir dilden geliyor.

Mabel İsminin Sırrı Buket Uzuner'in Romanında

Mabel Matiz'in sahne adındaki ilk kelimenin kaynağı, yazar Buket Uzuner'in "Kumral Ada Mavi Tuna" romanı. Sanatçının kendi anlatımına göre "Mabel", romanda yer alan Tuna karakterinin takma adı.

Matiz 2011 yılında verdiği bir röportajda bu ismi, okuduğu romanın kendisinde bıraktığı etkiden dolayı seçtiğini anlatmıştı. Yani "Mabel", sanatçının gençlik döneminde okuduğu ve etkilendiği edebi bir eserden müzik dünyasına taşıdığı bir isim olarak ortaya çıktı.

 

"Matiz" Ne Anlama Geliyor?

İsmin ikinci ve daha sıra dışı bölümüyse "Matiz". Mabel Matiz'in açıklamalarına göre "matiz", eski Yunanca kökenli, argo kullanımda "çok sarhoş" veya "düşkün kimse" anlamlarına gelen bir kelime.

Sanatçı, bu kelimeyi yalnızca ilginç olduğu için değil, kendi müziğini ve hayata bakışını yansıttığını düşündüğü için "Mabel"in yanına eklediğini ifade etmişti. Böylece iki farklı kaynaktan gelen kelime birleşerek bugün milyonlarca kişinin tanıdığı "Mabel Matiz" adına dönüştü.

Gerçek Adı Fatih Karaca


 

Mabel Matiz'in nüfus kaydındaki adıysa Fatih Karaca. Sanatçının resmi biyografisine göre 1985 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Karaca, bir süre diş hekimliği yaptıktan sonra müziğe ağırlık verdi.

 

Mabel Matiz Adı İlk Olarak İnternette Ortaya Çıktı

"Mabel Matiz" adı, yalnızca sahne için sonradan seçilmiş bir mahlas değil. Sanatçı, 2008 yılında kimliğini gizlemek amacıyla bu isimle Myspace'te bir sayfa açtı ve ilk demo kayıtlarını burada yayımladı. Kısa sürede dikkat çeken bu kayıtlar, onun profesyonel müzik kariyerinin de temelini oluşturdu.

Dolayısıyla Mabel Matiz isminin hikâyesi, rastgele seçilmiş bir sahne adından çok daha fazlasını anlatıyor. Bir tarafta Buket Uzuner'in romanından gelen Mabel, diğer tarafta sanatçının kendi dünyasına yakın bulduğu matiz kelimesi var. İkisinin birleşimi ise Fatih Karaca'nın yıllardır kullandığı özgün müzikal kimliğe dönüştü.

 

Benzer Haberler
Ala Tokel’e 10 Milyon TL’lik Şok! 20 Şubeden Dava Ala Tokel’e 10 Milyon TL’lik Şok! 20 Şubeden Dava
Burak Kut’tan Şaşırtan Elvis Presley Çıkışı! Burak Kut’tan Şaşırtan Elvis Presley Çıkışı!
Gülben Ergen Gündeme Gelince Seren Serengil Dayanamadı! Gülben Ergen Gündeme Gelince Seren Serengil Dayanamadı!
Uzak Şehir’de Büyük Hesaplaşma! Alya ve Cihan Yine Karşı Karşıya Uzak Şehir’de Büyük Hesaplaşma! Alya ve Cihan Yine Karşı Karşıya
Yaz Bitti Ama Defne Samyeli Durmadı! O Pozlar Çok Konuşuldu Yaz Bitti Ama Defne Samyeli Durmadı! O Pozlar Çok Konuşuldu
Merve Aydın’ı Kimse Teselli Edemedi! “Şuram Düğümleniyor” Merve Aydın’ı Kimse Teselli Edemedi! “Şuram Düğümleniyor”
ÇOK OKUNANLAR
Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu
  • 15-09-2026 12:10

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı!
  • 14-09-2026 11:33

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı! "Gelen Yorumlardan Etkileniyorum"

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit
  • 14-09-2026 13:31

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit "Kenan Kozan" Rolüyle Geliyor